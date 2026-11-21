Математик и сотрудник Anthropic Левент Алпёге заявил, что совместно с нейросетью Claude нашел доказательство гипотезы Римана — одной из центральных нерешенных задач современной математики. Одновременно итальянский математик Алессандро Мария Масулло представил собственное доказательство обобщенной гипотезы Римана, над которым работал 12 лет без помощи искусственного интеллекта. Обе работы появились 20 ноября и пока не получили окончательного признания научного сообщества.

Gemini AI

Гипотезу сформулировал немецкий математик Бернхард Риман в 1859 году. Она касается закономерностей распределения простых чисел — чисел, которые делятся только на единицу и самих себя.

Риман предположил, что все нетривиальные нули особой математической функции, известной как дзета-функция, находятся на одной линии в комплексной плоскости. Доказательство этой гипотез позволило бы значительно точнее описать распределение простых чисел и подтвердить ряд результатов в теории чисел.

Алпёге опубликовал четырехстраничное описание своего открытия и архив с формализованным доказательством. По словам исследователя, он определил первоначальное направление работы, однако на заключительном этапе Claude предложила несколько ключевых математических идей и существенно ускорила поиск решения.

В общей сложности исследование заняло около шести недель. Автор также утверждает, что его метод позволяет доказать обобщенную гипотезу Римана для L-функций Дирихле.

Особенность работы заключается в ее масштабе. Вместо традиционной научной статьи Алпёге представил более 17 млн строк кода на языке Lean. Этот инструмент позволяет записывать математические утверждения в форме, пригодной для автоматической логической проверки.

По оценке исследователя, подробное изложение всего аргумента обычным математическим языком могло бы занять более 250 тыс. страниц. Теперь он намерен упростить доказательство и подготовить доступное коллегам объяснение.

Первые независимые технические проверки дали обнадеживающие результаты. Профессор Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленд сообщил, что все 175 187 программных модулей успешно скомпилировались, а сторонняя система проверки приняла формализованное доказательство.

Читайте также OpenAI заявила, что ее нейросеть решила более 100 открытых математических задач

Аудит также не выявил дополнительных нестандартных аксиом. Однако часть проверок продолжается, а специалистам еще предстоит подробно изучить математическую аргументацию.

Тем временем работа Масулло столкнулась с трудностями. Президент Американского математического общества Рави Вакил, который опубликовал рукопись исследователя, спустя несколько часов сообщил о возможных ошибках. Другие математики обнаружили их при помощи нескольких ИИ-моделей.

Гипотеза Римана входит в число семи задач тысячелетия, за решение каждой из которых Математический институт Клэя назначил премию в $1 млн.

Согласно правилам института, претендовать на награду можно только спустя два года после публикации доказательства в подходящем научном издании и при наличии широкого признания среди математиков. Пока институт продолжает официально считать гипотезу нерешенной.

Если доказательство Алпёге подтвердится, открытие будет иметь значение и для развития искусственного интеллекта. До недавнего времени нейросети преимущественно демонстрировали успехи в решении задач с известными ответами.

Работа над гипотезой Римана может стать примером того, как ИИ помогает получать принципиально новые научные результаты. Одновременно возникает вопрос о том, как проверять открытия, объем и сложность которых превышают привычные возможности научного рецензирования.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.