13-летняя жительница Шанхая Чжу Шухань за три дня заработала 18 тыс. юаней (около $2,6 тыс.) на продажах разработанного ею ИИ-приложения. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на Shanghai Morning Post. До создания сервиса школьница почти не умела программировать, а с ИИ-инструментами впервые познакомилась всего год назад.

Unsplash

Чжу представила приложение на первом в Китае маркетинговом хакатоне ИИ-продуктов без жюри, который проходил в Ханчжоу с 21 по 23 августа. Участникам дали 48 часов, а места распределяли по чистому доходу от продаж — выручке за вычетом расходов на продвижение. Проект Чжу занял третье место среди более чем 50 команд, за что школьница получила 5 тыс. юаней ($744) призовых.

За время конкурса сервис Zai Chang, название которого можно перевести как «Присутствие», получил около 90 заказов. Родитель загружает свою фотографию, после чего система создает его виртуального двойника. Тот появляется на экране и «наблюдает» за ребенком через камеру устройства, пока ребенок делает домашнее задание.

Камера периодически делает снимки и отправляет их в облако для анализа; после обработки кадры удаляются, непрерывная видеозапись не ведется. Если система замечает, что ребенок взял телефон, задремал за столом или покинул рабочее место, виртуальный родитель подает спокойное голосовое напоминание. После занятия приложение формирует отчет о концентрации внимания.

По словам Чжу, идея выросла из личного опыта: родители не всегда могли сидеть рядом, пока она делала домашнее задание, и без их присмотра школьница нередко отвлекалась на телефон. Та же проблема, по ее наблюдениям, знакома многим одноклассникам, поэтому Чжу решила создать «виртуального двойника» родителя.

Читайте также Студент из Южной Кореи создал приложение для прогулок по тени — оно возглавило App Store

При разработке школьница почти не писала код сама, она описывала задачи на естественном языке, а большая языковая модель помогала выстраивать логику сервиса и генерировала код. По словам Чжу, путь от идеи до рабочей версии с основными функциями занял три-четыре дня, причем работала она с перерывами. Возникавшие технические проблемы школьница также решала с помощью ИИ-инструментов для программирования.

В первой версии «виртуальный родитель» мог рассердиться и «пожаловаться» взрослым на отвлечения ребенка. Позднее Чжу смягчила механику. Теперь сервис сначала напоминает самому школьнику и лишь при повторных отвлечениях отправляет сообщение родителям. По словам разработчицы, приложение не должно сразу «ябедничать» — ребенку нужно оставить возможность исправиться самостоятельно.

Одним из первых сервис протестировал младший брат Чжу, который тогда готовился пойти в первый класс. По словам школьницы, он и раньше был достаточно дисциплинированным, но с «виртуальным родителем» стал еще собраннее во время занятий. Пока Zai Chang остается на стадии тестирования, а некоторые функции требуют доработки. Большую часть заказов помогла привлечь мать Чжу — стример на Douyin, которая рассказывала о продукте в эфирах и коротких видео. После конкурса разработчица сообщила, что планирует вывести сервис на более широкий рынок и снизить цену.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.