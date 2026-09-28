17-летняя американская школьница Навья Тутеджа запустила ИИ-стартап Raaha для нейроотличных соискателей. Платформа помогает оценивать вакансии еще до отклика и заранее понимать, насколько условия работы могут подойти конкретному кандидату. За два месяца сервисом воспользовались более 1000 человек, а в его базе собралось около 20 000 вакансий.

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Идея Raaha появилась после того, как Тутеджа обратила внимание на трудности, с которыми нейроотличные люди сталкиваются при поиске работы. По ее словам, вакансии обычно подробно описывают требования работодателя, но гораздо меньше говорят о повседневных условиях — например, о рабочей среде и формате взаимодействия внутри команды. Raaha анализирует объявления по нескольким параметрам и помогает кандидату заранее оценить, насколько конкретное место работы ему подходит.

При этом в школе Тутеджа сама была ограничена в использовании ИИ-инструментов. Школьная сеть блокировала ChatGPT, Claude и другие подобные сервисы. По словам девушки, со временем она увидела в этом и положительную сторону, так как ей приходилось самостоятельно выполнять задания и осваивать навыки, которые позже пригодились при работе над собственным стартапом.

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Сейчас Тутеджа использует ИИ в основном для рутинных задач — например, при подготовке писем или доработке дизайна сайта. При этом учебный материал и ключевые технические вопросы она старается разбирать самостоятельно.

Помимо Raaha, Тутеджа создала Legible — сервис, который переводит сложные документы об образовательных потребностях на более понятный язык. Этот проект она обсуждала с сенаторами штата и представителями Министерства образования США.

Несмотря на собственный опыт со школьными ограничениями, Тутеджа не считает полный запрет ИИ в учебных заведениях правильным подходом. «Я не думаю, что запрет — это решение. Я думаю, что его нужно регулировать должным образом», — сказала она. После школы девушка планирует поступить в колледж, но не исключает, что вместо этого сможет полностью сосредоточиться на Raaha, если стартап продолжит расти.

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