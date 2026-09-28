Стартап Thoughtful Things разработал Engram — музыкальный сэмплер и грувбокс, который использует непредсказуемые результаты работы нейросети для создания экспериментальных звуков. Устройство работает на локальной ИИ-модели и, в отличие от генераторов вроде Suno, не предназначено для создания готовых песен.

Franck V, Unsplash

Engram обрабатывает исходный звук и создает на его основе новые аудиофрагменты. Разработчики позиционируют устройство прежде всего как инструмент для саунд-дизайна и экспериментов с генеративным аудио, где необычные и непредсказуемые результаты работы модели становятся частью творческого процесса.

Устройство работает без подключения к интернету. Внутри Engram запускается компактная аудиомодель, которую Thoughtful Things разработала специально для этого проекта. По словам компании, для ее обучения использовались открытые наборы данных с аудиоматериалами, лицензии на которые допускают коммерческое использование.

Пользователь может загрузить в Engram исходный звук или попросить устройство сгенерировать звучание определенного инструмента. В одной из демонстраций основатель Thoughtful Things Эван Кинг просит сэмплер воспроизвести пианино, однако вместо реалистичного инструмента получает искаженный звук, лишь отдаленно его напоминающий. Именно такие результаты разработчики рассматривают как одну из ключевых особенностей устройства.

В Thoughtful Things называют Engram «полевым регистратором скрытого пространства». Разработчики используют устройство для экспериментов с небольшими ИИ-моделями и намеренно изменяют их поведение, чтобы получать новые звуки. Сам процесс они сравнивают с модификацией электронных схем.

Таким подходом Engram отличается от сервисов вроде Suno, которые генерируют полноценные композиции по текстовому запросу. Thoughtful Things не ставит перед устройством задачу заменить процесс создания музыки целиком. Вместо этого сэмплер должен давать музыкантам и саунд-дизайнерам исходный материал, который затем можно использовать и дорабатывать самостоятельно.

Компания также планирует открыть исходный код прошивки Engram. Это позволит пользователям изменять программную часть устройства и загружать в него собственные модели.

Сейчас Thoughtful Things собирает средства на выпуск ограниченной серии Engram через Kickstarter. Стоимость первых устройств начинается с $675. Разработчики указывают, что это цена со скидкой относительно будущей стоимости, однако окончательную розничную цену пока не раскрывают.

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