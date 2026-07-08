Шведский стартап Lovable, разработчик платформы для создания веб-приложений с помощью текстовых команд на естественном языке, ведет переговоры о привлечении $300 млн инвестиций при постинвестиционной оценке в $13,2 млрд.

Lovable

Если сделка будет закрыта, Lovable станет одним из самых быстрых европейских технологических стартапов, добравшихся до многомиллиардной оценки. Компанию основали немногим более года назад.

Основатель и гендиректор Lovable Антон Осика подтвердил переговоры в X, ограничившись фразой «Все еще первый день». По данным источников, за первые шесть месяцев после запуска годовая выручка компании превысила $50 млн. Такой темп роста выглядит редким даже для хорошо финансируемых ИИ-стартапов.

История с привлечением капитала показывает, насколько быстро инвесторы переоценивали компанию. В конце 2024 года Lovable закрыла раунд серии A на $208 млн, а в феврале 2025 года — раунд серии B на $857 млн при оценке $4,8 млрд. Среди инвесторов предыдущих раундов назывались FoundersX, Andreessen Horowitz, Lightspeed, DST Global, Khosla Ventures и Menlo Park. Рост оценки с $4,8 млрд до $13,2 млрд за несколько месяцев отражает не только динамику выручки Lovable, но и высокий интерес инвесторов к ИИ-инструментам для разработки.

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Продукт Lovable относится к категории так называемого вайб-кодинга. Пользователь описывает желаемое приложение обычным языком, а система генерирует код, разворачивает его и дорабатывает по дальнейшим запросам.

Конкуренция в этом сегменте уже высокая. Среди заметных игроков — Bolt, который привлек более $500 млн при поддержке Accel, Replit, развивающий ИИ-ассистентов для разработчиков, и Cursor, редактор кода с глубокой интеграцией ИИ.

По оценкам аналитиков, для сложных приложений с нетривиальной архитектурой, собственными бэкендами или жесткими требованиями к комплаенсу инструментов вайб-кодинга пока недостаточно. Такие задачи по-прежнему требуют участия разработчиков.

При этом ранние пользователи уже говорят об успешных кейсах при создании MVP и внутренних инструментов. Ключевым риском для Lovable остается быстрая commoditization базовых языковых моделей. Если OpenAI, Anthropic или Google встроят сопоставимые возможности в собственные продукты, самостоятельным инструментам будет сложнее удерживать конкурентное преимущество.

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