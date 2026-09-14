Стокгольмский медицинский стартап Tandem Health привлек €86,5 млн ($100 млн) в раунде серии B. Компания развивает ИИ-платформу, которая берет на себя часть административной работы врачей, а в перспективе должна превратиться в полноценную операционную систему для европейских клиник.

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Раунд возглавил Scaleup Europe Fund под управлением инвестиционной компании EQT. К нему также присоединились действующие инвесторы Tandem Health — Kinnevik, Northzone, Amino Collective и Visionaries. С учетом нового раунда стартап привлек с момента основания €138,4 млн.

Tandem Health основали в 2023 году. Главный продукт стартапа — медицинский ИИ-ассистент, который помогает врачу до, во время и после приема пациента. Перед консультацией система собирает ключевую информацию о пациенте, во время приема поддерживает принятие клинических решений, а после автоматически оформляет документацию и берет на себя часть медицинского кодирования.

В Tandem Health рассчитывают, что платформа поможет снизить административную нагрузку на врачей — особенно на фоне растущих расходов на здравоохранение, дефицита медицинских специалистов и старения населения Европы.

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Отдельные функции платформы Tandem Health сертифицированы в ЕС как медицинские изделия класса IIa по Регламенту о медицинских изделиях (MDR). Стартап также заявляет о соответствии требованиям и стандартам в сфере информационной безопасности, качества медицинских изделий и искусственного интеллекта.

По данным самой Tandem Health, ее решения уже используют более 10 тыс. медицинских организаций. Среди клиентов стартап называет Ramsay Santé, Humanitas и Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

В январе 2026 года Tandem Health приобрела нидерландский стартап Juvoly, разрабатывающий ИИ-системы для медицинской документации. С помощью сделки компания рассчитывает расширить использование своих инструментов врачами по всей Европе.

Согласно рецензируемому исследованию, на которое ссылается Tandem Health, врачи при использовании ее системы тратили на административные задачи на 29% меньше времени. Участники также сообщили о росте удовлетворенности работой на 30% и снижении связанного с административной нагрузкой стресса на 30%.

Новые средства Tandem Health планирует направить на дальнейшее расширение в Европе и развитие платформы. Следующий этап — превратить ИИ-ассистента в полноценную операционную систему для клиник, которая сможет управлять потоками пациентов и брать на себя дополнительные задачи с помощью ИИ-агентов.

Tandem Health уже работает через офисы в 14 европейских странах, а в ее медицинскую команду входят более 75 специалистов.

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