Глава Meta* Марк Цукерберг заявил сотрудникам компании, что технология автономных ИИ-агентов развивается медленнее, чем предполагалось при запуске масштабной реструктуризации. Об этом он сообщил на внутреннем собрании в четверг, запись которого оказалась в распоряжении Reuters.

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По словам Цукерберга, реорганизация компании, включавшая массовые сокращения персонала, прошла не так гладко, как рассчитывало руководство, а сроки изменений были рассчитаны с ошибками. В мае Meta* сократила около 10% глобального штата и перевела порядка 7 тыс. сотрудников на проекты, связанные с ИИ, что вызвало недовольство внутри компании и опасения по поводу морального климата в коллективе.

Цукерберг отметил, что траектория развития агентных технологий за последние как минимум четыре месяца не ускорилась так, как ожидало руководство, а ставки на новую организационную структуру пока не оправдались. По его словам, при планировании реструктуризации в январе-феврале топ-менеджеры компании опасались отстать от темпов внедрения ИИ и в тот период были настроены крайне оптимистично в отношении сторонних инструментов, в частности Claude Code от Anthropic.

Инвестиции Meta* в инфраструктуру для ИИ в текущем году могут достичь $145 млрд — это существенная часть от совокупных вложений крупнейших технологических компаний в отрасль, которые превышают $700 млрд. Цукерберг рассчитывает, что заметный эффект от этих инвестиций компания начнет ощущать в течение ближайших трех-шести месяцев. В Meta* от комментариев по этому поводу отказались.

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На том же собрании технический директор Meta* Эндрю Босворт сообщил о результатах проверки по инциденту с безопасностью данных, связанному со спорным программным обеспечением для отслеживания движений компьютерной мыши сотрудников. По его словам, данные сотрудников не использовались при обучении ИИ-моделей. Программа, отслеживающая активность сотрудников для целей обучения ИИ, была приостановлена в прошлом месяце на фоне расследования утечки чувствительных данных.

Босворт уточнил, что в случае возобновления работы программы участие в ней станет добровольным — в отличие от апреля, когда система была установлена на компьютеры сотрудников в США без возможности отказа.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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