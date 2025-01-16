В условиях, когда перелов рыбы, загрязнение океана и изменение климата угрожают морским экосистемам, выращенные в лабораторных условиях рыба и морепродукты рассматриваются некоторыми как потенциальное решение проблем рыбной промышленности. Сингапурская компания Umami Bioworks разрабатывает платформу для производства морепродуктов на основе клеток, сообщает CNBC.

«Мы ищем виды, находящиеся под угрозой исчезновения или под защитой, пользующиеся большим спросом и узнаваемостью у потребителей, но которые экономически сложно выращивать на фермах», — рассказал основатель и генеральный директор Umami Михир Першад.

Компания сосредоточила свои усилия на нескольких видах:

угорь;

голубой тунец;

красный луциан;

лобстер;

креветки.

Но в отличие от других компаний, выращивающих продукты питания в лабораторных условиях, Umami не ставит своей целью производство готового продукта.

По словам Першада, их целью является продажа производственных мощностей. Их основная платформа объединяет биологию стволовых клеток, машинное обучение и промышленную автоматизацию. Umami надеется начать коммерциализацию в 2025 году.

В 2023 году компания объединилась с израильской компанией Steakholder Foods для производства первого в мире 3D-печатного рыбного филе, выращенного в лаборатории. В настоящее время она сотрудничает с малазийской биотехнологической компанией для создания первой крупномасштабной фабрики по производству культивированных продуктов питания в Юго-Восточной Азии.

Подобные партнерства будут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивости азиатской отрасли аквакультуры, на которую приходится 92% мирового производства.

Исследование ученых из Портлендского государственного университета (PSU) ранее показало, что мелкие частицы, которые отделяются от одежды, упаковки и других пластиковых предметов, все чаще попадают в рыбу, которую потребляют люди. Исследователи призывают к изменению политики и инновационным решениям по фильтрации для решения этой широко распространенной проблемы.