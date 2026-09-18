Лондонский стартап Mantic, разрабатывающий системы искусственного интеллекта для прогнозирования событий, привлек $25 млн в рамках начального раунда финансирования. Интерес инвесторов к компании вырос после того, как ее система точнее людей прогнозировала политические, экономические и культурные события в онлайн-турнире Metaulus Cup.

Pham Nhat, Unsplash

Раунд возглавил венчурный фонд Radical Ventures. В нем также приняли участие инвестиционный фонд Microsoft M12, стартап Thinking Machines Lab, Balderton Capital и другие инвесторы. Оценку Mantic стороны не раскрыли.

В завершившемся в сентябре турнире Metaulus Cup участники прогнозировали политические, экономические и культурные события. По итогам соревнования Mantic обошел всех прогнозистов-людей и большинство других ИИ-систем. Исключением стал только один бот — laertes.

Основатели Mantic Тоби Шевлейн и Бен Дэй создали компанию в 2024 году. Ее подход заключается не в разработке собственной универсальной ИИ-модели, а в адаптации уже существующих передовых моделей для задач прогнозирования. Система обучается на исторических данных, после чего разработчики оценивают точность ее прогнозов и корректируют работу модели.

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По словам Шевлейна, одним из преимуществ ИИ перед людьми оказалось отсутствие так называемого стадного эффекта — склонности придерживаться мнения большинства. В качестве примера он привел прогноз, связанный с песней Шакиры Dai Dai и ее позицией в чарте Billboard Hot 100. Большинство участников ожидали, что композиция не сможет обойти Waka Waka, однако этот прогноз оказался неверным. Mantic не стал делать столь крупную ставку на коллективное мнение.

В другом случае система Mantic в начале турнира оценивала примерно в 40% вероятность победы Абелардо де ла Эсприэльи на президентских выборах в Колумбии. Средний прогноз участников составлял около 30%. В итоге кандидат победил.

По словам партнера Radical Ventures Аарона Розенберга, который вошел в совет директоров Mantic, интерес к технологии проявляют компании и государственные организации в разных странах. Стартап не раскрывает имена своих клиентов. Особый интерес, по словам Розенберга, проявляют хедж-фонды и торговые компании, для которых более точные прогнозы могут иметь непосредственную финансовую ценность.

Новый раунд финансирования позволит Mantic продолжить разработку системы, которая использует ИИ для оценки вероятности будущих событий. Компания рассчитывает применять технологию не только в публичных конкурсах, но и в практических задачах, где прогнозирование может использоваться для принятия решений.

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