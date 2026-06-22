Южнокорейская компания SK Hynix впервые за много лет превзошла Samsung Electronics по рыночной капитализации и стала самой дорогой публичной компанией страны. Рост связан с резким увеличением спроса на технологии искусственного интеллекта, где SK Hynix занимает одну из ведущих позиций как производитель современной памяти.
В понедельник акции SK Hynix выросли на 5,6%, подняв стоимость компании до 2 080,4 триллиона вон (примерно $1,35 трлн или порядка 100–110 трлн руб.). При этом бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,14%, а рыночная капитализация компании без учета привилегированных акций составила 2 066,7 триллиона вон.
Одной из главных причин успеха SK Hynix стало лидерство в выпуске HBM (High Bandwidth Memory, «памяти с высокой пропускной способностью»), которая используется в ИИ-системах таких компаний, как Nvidia и Google. С начала года акции производителя подорожали более чем на 340%, а компания обошла не только Samsung, но и американскую Micron Technology.
Столь резкий подъем стал неожиданным поворотом для SK Hynix. Еще два десятилетия назад компания, тогда известная как Hynix Semiconductor, оказалась на грани продажи Micron из-за крупных долгов, возникших после агрессивного расширения бизнеса.
В 2003 году стоимость акций компании упала до 135 вон, из-за чего ее стали относить к категории «копеечных активов» — «дончжон-джу» на корейском языке. В последующие годы SK Hynix находилась под контролем кредиторов почти десять лет.
Позже компания прошла через очередной спад, характерный для рынка памяти. В 2023 году снижение цен на микросхемы привело к тому, что SK Hynix зафиксировала годовой операционный убыток в размере 7,73 триллиона вон.
Ситуация изменилась в 2024 году, когда масштабные вложения технологических компаний в развитие искусственного интеллекта резко повысили спрос на HBM-память. Инвестиции Microsoft, Google и Meta* в ИИ-инфраструктуру помогли SK Hynix получить рекордную на тот момент годовую операционную прибыль в размере 23,5 триллиона вон.
Компания, которая когда-то находилась на грани продажи, теперь стала одним из ключевых участников мировой гонки за технологии искусственного интеллекта.
*Meta — признана экстремистской Минюстом России и запрещена.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.