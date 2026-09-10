Создание скриншота на смартфоне может ухудшать память. Ученые обнаружили, что люди хуже запоминают увиденное после того, как сохраняют изображение, причем дополнительных преимуществ от этого для мозга выявлено не было. К такому выводу исследователи пришли после семи экспериментов. Результаты опубликованы в журнале Memory & Cognition.

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Исследователи изучали так называемый эффект ухудшения памяти при фотографировании. Еще в 2014 году ученые обнаружили, что люди хуже запоминают детали предметов, если фотографируют их, а не просто рассматривают. Предполагается, что камера отвлекает внимание от самого объекта.

В 2025 году этот эффект обнаружили и при создании скриншотов на смартфоне. Причем снижение памяти оказалось даже сильнее, чем при обычной съемке. Это удивило исследователей: чтобы сделать скриншот, не нужно отводить взгляд от изображения, наводить камеру или выбирать композицию.

В новой работе ученые решили проверить две возможные причины этого эффекта. Первая — создание скриншота просто отвлекает внимание. Вторая — человек воспринимает сохраненное изображение как внешнюю «память» и поэтому может меньше усилий тратить на его запоминание. Такой процесс называют когнитивной разгрузкой.

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Исследователи провели семь экспериментов со студентами.

В первом эксперименте 33 участника смотрели на 44 произведения искусства на смартфоне. Одни должны были просто рассматривать изображения, другие — делать их скриншоты. После короткого отвлекающего задания участникам показывали исходную картину и два похожих изображения и просили определить увиденную ранее. Те, кто делал скриншоты, справлялись с этой задачей значительно хуже.

Во втором эксперименте с участием 69 студентов ученые проверили не только узнавание картин, но и память об источнике информации — помнили ли участники, что именно видели на экране, а что сохраняли в виде скриншота. Для изображений, которые участники скриншотили, правильный ответ давали лишь в 53,5% случаев, тогда как для просто просмотренных изображений — в 71,3%. Общая узнаваемость тоже снизилась: с 78% до 69,5%.

По словам ученых, это особенно важно для гипотезы о когнитивной разгрузке. Если человек действительно воспринимает смартфон как надежное внешнее хранилище, он должен хотя бы помнить, что нужная информация сохранена и где ее искать. Однако участники нередко забывали даже сам факт создания скриншота.

В третьем эксперименте исследователи проверили, дает ли создание скриншотов преимущества в других интеллектуальных задачах. 129 студентов либо делали скриншоты произведений искусства, либо просто смотрели на них, а затем в течение минуты решали сложные задачи по модульной математике. Разницы между группами не обнаружили. При этом последующий тест снова показал худшую память у тех, кто делал скриншоты.

Еще два эксперимента должны были показать, может ли высвободившаяся после создания скриншотов память помочь усваивать новую информацию. В четвертом эксперименте участвовали 126 человек: после первого блока изображений они переходили ко второму. Улучшения памяти на второй блок у группы со скриншотами не обнаружили.

В пятом эксперименте использовали другой тип задания на память — участники должны были письменно воспроизводить простые черно-белые изображения повседневных предметов. Здесь у тех, кто делал скриншоты первого блока, обнаружили небольшое преимущество при запоминании второго. Однако оно проявилось только при очень мягких критериях оценки. В целом ухудшение памяти на изображения, которые люди скриншотили, оказалось значительно сильнее потенциальной пользы.

В шестом эксперименте 105 участников заранее предупредили о предстоящем тесте на память. Ученые предполагали, что это заставит их осознанно использовать смартфон как внешнее хранилище. Но предупреждение ничего не изменило: изображения, которые участники сохраняли скриншотами, по-прежнему запоминались хуже.

Наконец, в седьмом эксперименте с участием 179 студентов исследователи специально создали ожидание, что перед тестом участники смогут просмотреть свои скриншоты. Одним сказали, что проверка памяти состоится в конце занятия, другим — через месяц. Предполагалось, что при более длительной задержке люди сильнее будут рассчитывать на сохраненные изображения. Однако разницы между группами не оказалось.

Результаты указывают на то, что ухудшение памяти связано не столько с осознанной стратегией «я сохраню это и потом посмотрю», сколько с автоматическим снижением внимания. Сам факт создания скриншота, по мнению исследователей, может прерывать процесс кодирования информации в памяти: человек перестает так внимательно воспринимать изображение и его контекст.

Ученых особенно удивил масштаб эффекта. В экспериментах размеры эффекта обычно находились в диапазоне от средних до больших, то есть подобное ухудшение потенциально может быть заметно и в повседневной жизни. При этом скриншотирование было максимально простым: участникам не требовалось отводить взгляд от изображения, а на создание снимка уходило всего несколько нажатий.

Исследователи, однако, предупреждают, что результаты нельзя напрямую переносить на все ситуации. Эксперименты проводились в лаборатории, в основном с молодыми студентами, а изображения не имели для них особого личного или эмоционального значения. Кроме того, участникам не разрешали просматривать сделанные скриншоты позже.

В реальной жизни люди часто сохраняют изображения именно для последующего использования — например, рецепты, карты или важные инструкции. Поэтому скриншот не обязательно бесполезен: если человек действительно возвращается к сохраненной информации, она может выполнять функцию внешней памяти.

Но если цель — запомнить увиденное без помощи смартфона, исследователи советуют по возможности отложить телефон. Тысячи сохраненных в галерее скриншотов, к которым человек никогда не возвращается, сами по себе не гарантируют, что информация останется в памяти.

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