Если сессии пациента с психотерапевтом-человеком конфиденциальны, то желание поделиться с ChatGPT душевными переживаниями может обернуться против пользователя, вплоть до привлечения к суду, предупредил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

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Все больше людей привязываются к общению с искусственным интеллектом. Он всегда онлайн, мгновенно поддержит и после всех жалоб скажет, что ты молодец. Причем консультации чат-бота стоят куда дешевле похода к психологу. Однако такие терапевтические разговоры с нейросетью не защищены законом, обратил внимание Альтман.

«Если вы поговорите с ChatGPT и доверите ему сокровенные детали. а потом будет какой-то судебный иск или что-то в этом роде, по закону можно потребовать [от разработчиков] предоставить всю эту информацию», — объяснил основатель OpenAI в подкасте This Past Weekend.

Альтман добавил, что при разговоре с медиком подробности вашей жизни защищены врачебной тайной и конфиденциальны. Та же схема действует и с общением юриста и его клиента.

Генеральный директор OpenAI считает, что в будущем общение с ИИ тоже должно быть конфиденциально на законных основаниях, но пока этот вопрос не решен, детали беседы могут быть использованы против пользователя.

«Инк» ранее расспросил экспертов про тренд на психолога в виде искусственного интеллекта. Заменит ли чат-бот человека, почему люди стали обращаться к ИИ со своими проблемами и всегда ли поддерживающий и коммуникабельный бот — на благо? Читайте в нашем материале.