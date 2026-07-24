Большинству женщин не требуются сложные правила о том, когда пить воду, употреблять белок или тренироваться натощак. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго, проверившие научную обоснованность популярных советов из социальных сетей.

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В обзоре, опубликованном в журнале Proceedings of the Nutrition Society, ученые оценили доказательства в пользу четырех распространенных утверждений. Они касались вреда тренировок натощак, необходимости особого питьевого режима во время менструального цикла, изменения потребности в углеводах в разные фазы цикла и строгого времени приема белка до и после физических нагрузок.

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Авторы не нашли убедительных научных доказательств в пользу большинства таких рекомендаций. По словам соавтора работы, профессора Кэтрин Блэк, женщин нередко вводили в заблуждение чрезмерно сложными советами, которые мешали воспринимать здоровый образ жизни как доступную и понятную систему.

Исследователи подчеркнули, что результаты тренировок и скорость восстановления прежде всего зависели от индивидуальных обстоятельств. Значение имели цели занятий, общий рацион, достаточное количество энергии и условия тренировок. Все это оказалось важнее универсальных правил о времени приема пищи или количестве выпитой воды.

Детальное планирование питания и тренировок могло иметь значение для профессиональных спортсменок, которым были важны даже небольшие преимущества. Однако большинству женщин настолько сложные стратегии не приносили заметной пользы.

Авторы также указали на нехватку качественных исследований женского организма в контексте питания и физических нагрузок. Однако, по их мнению, пробелы в научных знаниях не следовало заполнять непроверенными советами из социальных сетей.

По мнению авторов, большинству женщин было достаточно базовых научно обоснованных рекомендаций — регулярно двигаться, выполнять силовые упражнения и полноценно питаться. Такой понятный подход с большей вероятностью помогал поддерживать здоровье и физическую форму, чем следование сложным правилам из социальных сетей.

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