У пожилых людей, которые регулярно тренировались, мышцы сохраняли значительно больше «молодых» молекулярных признаков, чем у их сверстников, просто много двигавшихся в повседневной жизни. Такую связь обнаружили ученые из Амстердамского медицинского центра и Маастрихтского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

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С возрастом мышцы постепенно теряют силу, хуже вырабатывают энергию и медленнее восстанавливаются. Обычно такие изменения считают естественной частью старения, однако исследователи решили выяснить, какую роль в этом играет физическая активность.

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В исследовании участвовали 47 человек. Ученые сравнили молодых добровольцев с двумя группами здоровых пожилых людей. Участники первой много двигались в повседневной жизни, но не придерживались регулярной программы тренировок, а участники второй занимались спортом не менее трех раз в неделю по часу.

Молодые участники и физически активные пожилые люди проходили почти одинаковое расстояние — около 10 тыс. шагов в день. Однако на молекулярном уровне их мышцы заметно различались. У пожилых участников была снижена активность генов, связанных с работой митохондрий — клеточных «электростанций», которые обеспечивают мышцы энергией.

У регулярно тренировавшихся пожилых людей более половины возрастных молекулярных изменений не проявлялись. Особенно заметной разница была в работе генов, связанных с энергетическим обменом и митохондриями. После физической нагрузки мышцы таких участников также реагировали почти так же, как у молодых добровольцев.

При этом некоторые возрастные изменения сохранялись даже у регулярно тренировавшихся участников. Они затрагивали восстановление тканей, передачу сигналов между клетками и другие процессы, которые, вероятно, невозможно полностью компенсировать физическими упражнениями.

Авторы подчеркнули, что исследование не позволяет установить причинно-следственную связь. Нельзя исключать, что регулярно тренироваться изначально могли люди с более здоровыми мышцами, а не тренировки улучшили их состояние. Кроме того, интенсивность нагрузки рассчитывали с учетом индивидуальных возможностей каждого участника, поэтому напрямую сравнивать ее между группами было сложнее.

Тем не менее результаты указывают на то, что регулярные структурированные тренировки могут быть связаны с более медленным молекулярным старением мышц. По мнению ученых, для сохранения здоровья в пожилом возрасте может быть важно не только больше двигаться и набирать шаги, но и регулярно выполнять полноценные физические упражнения.

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