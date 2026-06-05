Ювелирный бренд Sokolov планирует запуск продукции в сегменте биологически активных добавок и готовится расширять ассортимент товаров для дома и бижутерии. О новых направлениях развития на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный директор компании Николай Поляков.

Компания пересматривает ассортимент из-за изменений на ювелирном рынке. Sokolov фиксирует охлаждение спроса на украшения и одновременный рост производственных затрат. По итогам января-марта продажи ювелирных изделий в штуках сократились на 5−10% год к году.

По словам Полякова, потребители стали осторожнее тратить деньги и чаще откладывают покупки, которые не относятся к товарам первой необходимости. Украшения в такой ситуации оказываются одной из категорий, от которых отказываются в первую очередь.

Еще одним фактором стало подорожание сырья. За последние несколько лет драгоценные металлы подорожали примерно втрое, из-за чего выросли отпускные и розничные цены на ювелирную продукцию.

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В этих условиях компания переходит к более широкой потребительской модели. Sokolov намерен развиваться не только как ювелирный бренд, но и как lifestyle-бренд с ассортиментом, который выходит далеко за пределы украшений.

Подготовка к такой трансформации началась несколько лет назад. В продаже уже появились косметическая линейка, кожгалантерея и аксессуары. Позже ассортимент дополнили ароматические свечи, предметы сервировки и отдельные товары для интерьера.

Такая диверсификация характерна не только для ювелирного рынка, но и для розницы в целом. Ювелирные сети все чаще добавляют в ассортимент товары, напрямую не связанные с украшениями. Похожим путем идут и компании в сфере моды, которые осваивают домашний декор, косметику и товары для повседневного использования.

Так участники рынка пытаются компенсировать замедление спроса в своих ключевых категориях и чаще возвращать покупателя к бренду за счет более широкого набора товаров.

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