Три четверти пользователей «Яндекс Go» при планировании маршрутов комбинируют разные виды транспорта. Поэтому в компании решили создать новый раздел — «Хаб», который упрощает планирование поездок по городу. Подробности работы новой опции — в распоряжении «Инк».

Теперь можно строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта в одном окне без необходимости переключаться между приложениями. Это поможет выбрать наиболее удобный и подходящий вариант.

«Хаб» включает маршруты на общественном транспорте, такси, каршеринге и самокатах. Алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда.

При этом можно отфильтровать маршруты по скорости, стоимости или количеству шагов, если пользователь решит прогуляться. Если такого желания нет или путь оказывается далеким, после выбора маршрута можно сразу заказать такси, взять каршеринг или арендовать самокат — всё без перехода в другие сервисы.

В будущем «Хаб» будет поддерживать мультимодальные маршруты, когда можно будет комбинировать разные виды транспорта, например метро и такси или метро и самокат.

Также появится возможность оплачивать такие поездки в приложении и покупать абонементы на проезд. До конца 2025 года планируется возможность пополнить физические транспортные карты или заказать виртуальные.

По данным «Яндекс Go» за первый квартал 2025 года, 74% пользователей комбинируют несколько видов транспорта за месяц, из которых 54% выбирают три и более, а 34% — четыре и больше.