Самыми затратными курортами для летнего отдыха россиян стали Сочи, Анапа и город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков ВТБ на основе данных своего ИИ-сервиса «Геоплатформа».

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Средние ежедневные расходы туристов в Сочи составляют 2 482 руб. на человека, в Анапе — 2 197 руб., в Белокурихе — 2 132 руб. Средняя продолжительность отдыха на этих курортах составляет 11 дней. В Ялте туристы тратят 2 020 руб. в день за 12 дней пребывания, а во Владивостоке — 1 533 руб. за 14 дней.

Исследование также показало, что самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области, а также в Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период.

Ранее исследователи hh.ru и сервиса онлайн-бронирования «Островок» выяснили, что наиболее популярными направлениями для внутреннего туризма этим летом стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Зеленоградск, Сириус, Кисловодск и Владивосток.

При этом лидерами по росту длительности отдыха у россиян стали Сургут (+57%, до 2,5 дней), Махачкала (+40%, 4 дня), Петропавловск-Камчатский (+29%, 3,5 дня). Значительно дольше обычного отпускники также намерены провести в Воронеже (+26%, 1,7 дня), Ереване (+25%, 3,8 дня) и Ялте (+24%, 4,8 дня).