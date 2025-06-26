Выбор места и формата отдыха во многом зависит от профессиональной деятельности, выяснили исследователи hh.ru и сервиса онлайн-бронирования «Островок». Так, юристы предпочитают внутренний туризм, в то время как маркетологи чаще других планируют зарубежные поездки. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Исследование раскрыло особенности отдыха представителей различных профессий в России. Результаты показывают, куда и как они предпочитают путешествовать, а также какие форматы отпуска выбирают в 2025 году. Опрос проводился на сайте hh.ru среди 2885 российских соискателей

В среднем 34% россиян планируют провести отпуск в пределах страны, посещая отечественные курорты и туристические маршруты. Наибольший интерес к такому формату проявляют юристы — 43% опрошенных.

Следом идут финансисты (41%), сотрудники автобизнеса (40%) и ретейла (38%). Примечательно, что юристы также чаще других довольны продолжительностью своего отпуска — 70% считают ее оптимальной.

Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма этим летом стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Зеленоградск, Сириус, Кисловодск и Владивосток.

Выездной туризм планируют 19% респондентов, однако среди маркетологов этот показатель значительно выше — 37%. Также заграничный отдых популярен у управленцев (29%), специалистов по закупкам и HR-сферы (по 25%).

Эксперты отмечают, что в числе лидеров среди зарубежных направлений — Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Казахстан, Армения, Италия, Франция, Таиланд и Азербайджан.

Пляжный отдых наиболее востребован среди специалистов по закупкам (63%) и ИТ-сотрудников (60%). Активные виды, такие как походы и велотуры, предпочитают управленцы (54%) и маркетологи (53%).

Санаторно-курортное лечение чаще выбирают представители медиа (46%) и HR-специалисты (45%). Дачный отдых ближе всего обслуживающему персоналу (50%), работникам транспорта (38%) и автобизнеса (33%).

18% опрошенных россиян планируют провести отпуск дома или на даче. В среднем 11% предпочитают дачу, а 7% — отдых в формате «диван, книга, компьютер». Наиболее «домашними» оказались рабочие (11% дома, 14% на даче), а также представители науки, образования и IT (18% и 11% соответственно).

Некоторые используют отпуск для подработки: среди рабочего персонала таких 14%, а среди сотрудников сферы безопасности — 10%, что значительно выше среднего показателя (4%).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, выбор формата отдыха часто отражает профессиональный образ жизни. Люди, работающие в условиях постоянного стресса, ищут спокойствия, в то время как те, кто ценит смену обстановки, предпочитают путешествия.

Дарья Кочеткова, управляющий директор «Островка», отметила рост интереса к культурно-познавательному туризму внутри страны. Особенно востребованы города с богатым историческим наследием, такие как Екатеринбург, Псков, Новосибирск и Владимир. Между тем спрос на зарубежные поездки вырос на 23%, что свидетельствует о желании туристов открывать новые направления.