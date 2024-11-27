OpenAI разрешит сотрудникам продать акции на сумму около $1,5 млрд в рамках нового тендерного предложения от SoftBank, сообщает CNBC. Финансирование позволит японскому технологическому конгломерату получить еще большую долю AI-стартапа.

У сотрудников будет время до 24 декабря, чтобы решить, хотят ли они воспользоваться предложением. Сделка была инициирована основателем и генеральным директором SoftBank, миллиардером Масаеси Соном. Он настойчиво требовал увеличить долю в стартапе после того, как вложил $500 млн в последний раунд финансирования OpenAI.

Предложение о выкупе акций не связано с потенциальными планами OpenAI по реструктуризации компании в коммерческую организацию. Этот шаг подчеркивает интерес Сона к сфере ИИ. SoftBank был одним из первых инвесторов Arm. Ранее он инвестировал в Apple, Qualcomm и Alibaba.

Фонд SoftBank Vision Fund 2 недавно инвестировал в стартапы в области искусственного интеллекта Glean, Perplexity и Poolside. Портфель SoftBank включает около 470 компаний и $160 млрд активов в двух собственных фондах.

За два года с момента запуска ChatGPT ее стоимость выросла до $157 млрд. OpenAI привлекла около $13 млрд от Microsoft. В октябре компания закрыла свой последний раунд на $6,6 млрд, возглавляемый Thrive Capital и включающий участие чипмейкера Nvidia, SoftBank и других компаний.

Она также получила возобновляемую кредитную линию на $4 млрд, в результате чего ее общая ликвидность превысила $10 млрд. В этом году OpenAI ожидает около $5 млрд убытков при выручке в $3,7 млрд.

Предложение Softbank будет открыто для нынешних и бывших сотрудников, которые получили акции не менее двух лет назад и владели ими как минимум столько же времени, сказал один из собеседников. Ценные бумаги оценили в $210 за акцию.

Такие возможности стали крайне важны для сотрудников технологических стартапов на фоне затишья на рынке IPO и стремительного роста стоимости компаний. Частный бизнес благодаря таким сделкам таким сделкам может не только сохранить сотрудников, но и снизить давление, связанное с выходом на фондовые рынки.

Поскольку OpenAI не планирует первичного размещения акций, а стоимость компании слишком высока для потенциальных покупателей. В прошлом OpenAI придерживалась более жесткого подхода к предложениям о выкупе акций, поскольку правила позволяли компании самой определять, кто будет участвовать в продаже.

Однако этим летом компания изменила свою политику в отношении вторичных продаж акций и теперь позволяет нынешним и бывшим сотрудникам на равных участвовать в ежегодных тендерных предложениях.

OpenAI столкнулась с растущей конкуренцией со стороны таких стартапов, как Anthropic, и технологических гигантов, таких как Google. Согласно прогнозам, в течение десятилетия объем рынка генеративного ИИ достигнет $1 трлн, а расходы бизнеса на генеративный ИИ в этом году выросли на 500%, согласно последним данным Menlo Ventures.

Ранее компания Physical Intelligence, занимающаяся разработкой базового программного обеспечения для роботов, привлекла $400 млн, благодаря чему ее капитализация достигла $2,4 млрд. Инвесторами стали OpenAI, Thrive Capital, Lux Capital и основатель Amazon Джефф Безос.