Японский технологический инвестхолдинг SoftBank Group Corp. вложил $200 млн в Gravis Robotics — швейцарский стартап, разрабатывающий автономное программное обеспечение для строительной техники. О сделке серии A компания сообщила в понедельник, при этом размер оценки стороны не раскрыли.

Unsplash

В июле стало известно, что SoftBank рассматривает возможность поглощения Gravis, которое может быть реализовано в несколько этапов с постепенным вливанием капитала. Нынешняя инвестиция укладывается в этот сценарий и становится очередным шагом японского холдинга в сторону контроля над компанией.

Сделка — часть масштабной робототехнической стратегии SoftBank. Основатель холдинга Масаёси Сон намерен сделать компанию одним из ключевых игроков глобальной гонки в области искусственного интеллекта.

К октябрю SoftBank планирует довести свою долю в OpenAI до 13%, а в прошлом году приобрела промышленное подразделение швейцарской ABB Ltd. Также холдинг создал новую структуру Robo HD и готовит запуск в США еще одной робототехнической и ИИ-компании под названием Roze.

Gravis была основана в 2022 году как стартап, выделившийся из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Он разрабатывает программное и аппаратное обеспечение для землеройной техники.

Полностью автономный режим системы позволяет операторам машин, по формулировке компании, «переходить в безопасную и социальную среду для наблюдения за целыми флотами роботизированной техники».

В понедельник Gravis также сообщила, что была выбрана для переоснащения тяжелой техники в рамках государственного инфраструктурного проекта в Великобритании стоимостью $8 млн. Ранее, в ноябре, стартап привлек $23 млн в раунде под руководством IQ Capital и Zacua Ventures.

Инвестиция SoftBank отражает растущий интерес крупных технологических инвесторов к автоматизации строительной отрасли, где нехватка кадров и рост стоимости рабочей силы подталкивают компании к внедрению робототехники.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.