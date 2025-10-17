Онлайн-кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск» — конкуренты в своей индустрии — объявили о запуске двусторонней подписки. Благодаря ей пользователи одного сервиса теперь могут оформить подписку партнера и получить доступ к его контенту через интерфейс своей платформы, пишет Forbes.

Суть схемы — интеграция на уровне подписок, а не просто кросс-промо: «Иви» предлагает подписку «Кинопоиска», а уже там можно купить подписку конкурента. При этом оба проекта будут делиться выручкой, хотя пропорции не раскрыты.

Решение объясняется зрелостью рынка: рост затрат на контент и сложность привлечь новых подписчиков заставляют искать точки роста. По мнению Ивана Гринина из «Иви», объединение не разрушает бренды, а усиливает удобство для зрителей.

«Кинопоиск» же уже давно предлагает доступ к сериалам Start и «Амедиатеки» в рамках тарифов, теперь весь функционал будет доступен в одном личном кабинете.

По данным TelecomDaily, российские онлайн-кинотеатры в первой половине 2025 года увеличили выручку на 45% год к году, до 73,6 млрд руб. Аналитики считают, что к 2027 году проникновение платных подписок может достичь 60–65% в России.

Весной выяснилось, что рост производства российских сериалов в последние годы привел к тому, что их на отечественных онлайн-платформах просмотра стало уже почти столько же, сколько иностранных.