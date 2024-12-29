Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому сокращенные на основной работе работники-совместители смогут получать средний заработок за время трудоустройства. Документ представлен на общественное обсуждение и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе министерства сообщили, что законопроект предоставит право на получение среднего месячного заработка работникам-совместителям, уволенным с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации и нетрудоустроенным более одного месяца.

Если работник обратится в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения, выплата будет производиться в течение второго месяца и далее третьего месяца до его трудоустройства. Для уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок заплатят за второй, третий месяцы и, далее, четвертый-шестой месяцы.

По словам замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина, несмотря на высокую потребность в кадрах на рынке труда, поиск нужной работы занимает определенное время.

«Учитывая, что увольнение с основной работы лишает гражданина существенной части дохода, в этот период ему и его семье требуется материальная поддержка. На это и направлены предлагаемые изменения в трудовом законодательстве», — пояснил он.

Ранее эксперты выявили высокий спрос на работников, которые рассматривают временную занятость. За год количество таких вакансий увеличилось на 98%. Низкий уровень безработицы в стране и дефицит специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей.