Стартап Reflect Orbital планирует запустить коммерческий сервис по доставке солнечного света в ночное время. Инженеры собираются использовать орбитальные зеркала. Компания планирует продавать освещение по цене $5 тыс. за час. Авторы проекта позиционируют услуги как способ обеспечения энергией солнечных ферм и освещения зон стихийных бедствий.

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Технология требует вывода на орбиту тысяч спутников со специальными отражателями. Установки будут направлять на Землю световые лучи шириной в пять километров. Клиенты смогут регулировать яркость такого освещения от уровня лунного света до полноценного полудня. Однако высокая стоимость услуг ограничивает потенциальную аудиторию крупными корпорациями и военными структурами.

Идея освещения земной поверхности с орбиты не нова: в 1992 году российские ученые вывели на орбиту аппарат проекта «Знамя» с огромными раскрывающимися отражателями. Планировалось, что он будет способен освещать земную поверхность и обеспечивать яркость, сравнимую с 5−10 полными лунами. Однако после аварии второго аппарата в 1998 году проект свернули.

Инициатива стартапа Reflect Orbital вызвала резкую критику со стороны астрономов и экологов по тем же самым причинам, по которым критиковали проект «Знамя».

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Ученые считают проект угрозой для будущего наземной астрономии. Отраженные лучи создадут эффект рассеянного света в ночном небе и сделают невозможным наблюдение за космическими объектами через телескопы. Любители астрономии рискуют получить необратимые повреждения зрения при случайном наведении оптики на искусственный луч.

Человеческий организм тоже зависит от циркадных ритмов в вопросах сна и выработки гормонов. Постоянное освещение может привести к массовым сбоям в работе биологических часов.

Генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак отвергает обвинения ученых и называет их страхом перед новыми технологиями. Руководитель стартапа сравнивает текущую критику с историческими опасениями людей во время изобретения обычных лампочек. Компания обещает избегать освещения территорий рядом с астрономическими обсерваториями. По словам бизнесмена, лучи будут падать только на нужные клиентам участки.

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Федеральная комиссия по связи США уже выдала стартапу разрешение на запуск одного демонстрационного спутника. Экологические группы призывают регулятор отменить это решение.

Reflect Orbital обошла необходимость получения дополнительных разрешений властей США и забронировала два полета на ракетах индийской компании Skyroot Aerospace. Индия возьмет на себя ответственность за последствия запуска спутников в соответствии с международным договором о космосе.

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