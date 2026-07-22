Sony Group и Mitsubishi Electric создадут совместную компанию Advanced Vision Solutions, которая будет разрабатывать ИИ-решения и технологии компьютерного зрения для автоматизации производства.

A Chosen Soul, Unsplash

Advanced Vision Solutions начнет работу в октябре. Mitsubishi Electric получит контрольный пакет в размере 60%, а Sony Group — оставшиеся 40%.

Advanced Vision Solutions объединит разработки Sony в области датчиков изображения и искусственного интеллекта с опытом Mitsubishi Electric в промышленной автоматизации. Компания будет создавать сервисы, которые помогут производителям быстрее внедрять автоматизированные процессы и повышать эффективность работы предприятий.

О создании совместной компании стало известно вскоре после заявления главы Nvidia Дженсена Хуанга, который призвал Японию активнее развивать направление «физического» искусственного интеллекта (physical AI), ориентированного на применение ИИ в промышленности и робототехнике.

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