Sony Group и тайваньская TSMC готовят крупный совместный проект в японской полупроводниковой отрасли. Компании намерены направить около 1 трлн иен ($6,3 млрд или около 520 млрд руб.) на производство чипов нового поколения для датчиков изображения.

Brian Kostiuk, Unsplash

Проект реализуют через совместное предприятие, в котором Sony получит около 60%, а TSMC — 40%. Запуск коммерческого производства запланирован на 2029 год. Предприятие разместят в префектуре Кумамото на юге Японии.

Для Sony партнерство позволит объединить собственные разработки в области сенсоров с производственными технологиями TSMC. Датчики изображения компании используются в широком спектре устройств — от смартфонов до автомобильных систем.

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Помимо производства новых сенсоров компании собираются изучить применение искусственного интеллекта в физических системах, включая автомобили и робототехнику.

Сделка вписывается в стратегию Японии по развитию собственной полупроводниковой промышленности. Кумамото в последние годы становится одним из центров отрасли: TSMC уже развивает там производственные мощности, а Sony также имеет в префектуре предприятия, связанные с выпуском полупроводников.

Партнерство объединяет компетенции двух компаний. Sony специализируется на разработке CMOS-датчиков изображения (светочувствительные сенсоры в камерах), а TSMC — на производстве полупроводников по передовым технологическим процессам. Компании рассчитывают использовать эти возможности вместе при создании сенсоров следующего поколения.

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