Илон Маск установил новый финансовый рекорд, став первым человеком, чье состояние перешагнуло отметку в $1 трлн. Стремительный рост его капитала произошел на фоне выхода SpaceX на фондовый рынок. Размещение акций космической компании стало крупнейшим в истории отрасли и принесло $75 млрд.

Spacex, Unsplash

Согласно расчетам Reuters, основанным на корпоративной документации, стоимость принадлежащих Маску активов после начала торгов превысит $1,1 трлн. Еще недавно журнал Forbes оценивал его состояние примерно в $780 млрд, однако успешное IPO SpaceX существенно изменило расстановку сил в рейтингах богатейших людей мира.

Наибольшую ценность в портфеле миллиардера представляет SpaceX. Стоимость его доли в компании, работающей в сферах космических запусков, спутниковой связи и искусственного интеллекта, оценивается примерно в $866 млрд. Значительную роль также играют активы Tesla и пакеты акций в других технологических проектах, созданных при участии Маска.

От электромобилей до космоса

Будущий миллиардер родился в южноафриканской Претории и получил высшее образование в Пенсильванском университете. За несколько десятилетий он сумел превратить ряд рискованных технологических стартапов в компании мирового масштаба.

Одним из главных проектов стала Tesla. Компания не только превратилась в одного из самых дорогих автопроизводителей планеты, но и оказала заметное влияние на всю автомобильную отрасль, ускорив переход крупных концернов к выпуску электрического транспорта.

«Он возродил уважение во всем мире к американской изобретательности в автомобилестроении», — заявил бывший вице-председатель General Motors Боб Лутц.

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Еще одним важным шагом стало приобретение Twitter в 2022 году за $44 млрд. После сделки Маск получил прямой доступ к огромной аудитории пользователей и превратился в одного из самых заметных участников общественных и политических дискуссий.

Помимо Tesla и SpaceX, предприниматель участвует в развитии ряда других компаний. Среди них — Neuralink, занимающаяся технологиями взаимодействия мозга и компьютера, а также The Boring Company, специализирующаяся на строительстве подземных транспортных тоннелей.

Феномен «премии Маска»

Несмотря на впечатляющие достижения, фигура миллиардера продолжает вызывать острые споры. Его критикуют за политическую активность, концентрацию влияния и неоднозначные управленческие решения. Дополнительное внимание привлекло сотрудничество Маска с администрацией президента США Дональда Трампа и его участие в инициативе DOGE.

Тем не менее, рынок по-прежнему демонстрирует высокий уровень доверия к предпринимателю. Среди инвесторов даже закрепилось понятие «премия Илона» — дополнительная рыночная стоимость, которую компании получают благодаря репутации Маска как человека, способного реализовывать проекты, кажущиеся невозможными.

Характерно, что признание его заслуг звучит даже со стороны бывших оппонентов. Руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон, ранее конфликтовавший с Маском в судах, недавно назвал его одной из ключевых фигур современной эпохи.

«Илон Маск — это Эдисон нашего времени», — заявил банкир.

Преодоление триллионной отметки стало очередным подтверждением исключительного положения Маска в мировом бизнесе. Ни одному предпринимателю прежде не удавалось накопить состояние такого масштаба.

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