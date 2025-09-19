Полностью счастливыми себя считают лишь 3 из 10 экономически активных россиян, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob, в котором приняли участие 2,5 тыс. человек из всех федеральных округов.

Helena Lopes, Unsplash

Восемь из десяти россиян в целом ощущают себя счастливыми: 30% заявили, что абсолютно счастливы, еще половина респондентов охарактеризовала свое состояние как «скорее счастливы».

Каждый пятый признался, что несчастен, при этом лишь 5% ответили категорически отрицательно, а 15% скорее склоняются к отрицанию.

Среди женщин доля тех, кто полностью ощущает себя счастливыми, составляет 33%, тогда как среди мужчин — 26%. Число «скорее счастливых» примерно одинаково — 50% и 49% соответственно.

Наиболее оптимистичными оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет: абсолютно счастливыми себя назвали 32% представителей этой группы.

Существенную роль играет и уровень дохода. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, счастливыми себя считают 34%, тогда как в группах с меньшим заработком этот показатель держится на уровне 25–27%.

Среди россиян с высшим образованием доля однозначно и скорее счастливых ниже, чем у обладателей среднего профессионального — 77% против 82%.

Брак также оказывает влияние: абсолютно счастливыми себя считают 32% женатых и замужних, тогда как среди холостых и незамужних этот показатель составляет лишь 20%. У родителей уровень полного счастья выше — 31% против 21% у тех, кто не имеет детей.

Любопытный парадокс: среди россиян, работающих удаленно, а также тех, кто временно не занят, доля абсолютно счастливых достигает 31%, тогда как среди сотрудников, работающих на территории работодателя, этот показатель равен 27%. Однако именно в группе безработных выше доля тех, кто чувствует себя совершенно несчастным, — 7% против 3% среди работающих в любом формате.

Лишь 27% москвичей называют себя абсолютно счастливыми, при этом доля несчастных в столице достигает 31% — заметно больше, чем в Петербурге и регионах. В северной столице показатели контрастнее: 10% респондентов чувствуют себя совершенно несчастными, а 31% относят себя к числу абсолютно счастливых.

Эксперты предполагают, что в мегаполисах из-за обилия возможностей и вариантов жизненных сценариев люди чаще поддаются социальной и профессиональной рефлексии. В регионах же настроения значительно оптимистичнее: 82% жителей в разной степени считают себя счастливыми.