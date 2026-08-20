Зарубежные стартапы начинают ограничивать использование ИИ при подготовке рабочих текстов. Компании опасаются, что сотрудники без редактуры переносят в документы и сообщения длинные, неясные и шаблонные тексты, составленные нейросетью, из-за чего коллегам приходится тратить больше времени на их чтение.

Eduardo Ramos, Unsplash

Одной из первых публичные правила использования ИИ при написании рабочих текстов ввела американская компания Clay. Согласно им, перед публикацией документа сотрудник должен убедиться, что текст отражает его собственные мысли. Если коллега не понимает формулировку, объяснять это тем, что ее сгенерировал ИИ, нельзя.

Похожие проблемы заметили в нидерландском стартапе Polarstep. Его гендиректор Клэр Джонс рассказала, что документы стали длиннее и менее понятными, а переписка между сотрудниками — более запутанной. По ее словам, использование ИИ также делает тексты более однообразными и стирает языковые особенности, которые помогают коллегам лучше понимать друг друга.

С этой проблемой сталкиваются и другие компании. Сооснователь британской Synthesia Виктор Рипарбелли предупреждал сотрудников, что многословные документы перекладывают работу с автора на читателей. В результате вместо нескольких минут на редактирование один человек заставляет десятки коллег тратить время на чтение ненужной информации.

При этом стартапы не отказываются от ИИ полностью. Компании используют его для создания подкастов из документов, расшифровки обсуждений, структурирования информации и адаптации материалов под разные способы восприятия. Проблемой становится не само использование ИИ, а отсутствие проверки и редактирования его результатов.

В итоге правила работы с ИИ при написании текстов могут стать новым корпоративным стандартом. Компании пытаются определить, когда технология действительно экономит время, а когда приводит к лишней работе, делает коммуникацию менее понятной и стирает индивидуальный стиль сотрудников.

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