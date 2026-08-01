Дебютный детективный роман писателя Джерри Фаладе Call Me, I’ll Hide the Body был отозван с аукциона после того, как литературные агенты заявили, что больше не могут подтвердить, что рукопись была написана без использования искусственного интеллекта. Из-за этого сорвался крупный издательский контракт, который, по данным СМИ, мог превысить $2 млн.

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Рукопись вызвала большой интерес на рынке: сообщалось, что в США за права на книгу боролись 14 издательств, а победителем могла стать Minotaur (входит в Macmillan US). Публикацию романа планировали на 2028 год.

В письме, разосланном издателям агентами автора, говорится, что они больше не могут подтвердить, «как рукопись развивалась от начала до конца». По их словам, при подаче книги Фаладе заверил агентство, что не использовал искусственный интеллект ни при написании, ни при редактировании текста, однако теперь агентство не может подтвердить эти заявления и приняло решение отозвать книгу.

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По информации Bookseller, первоначально агент Марк Джеральд называл роман «потрясающе хорошим» и говорил, что «все в него влюбились». Однако в ходе переговоров один из редакторов указал на возможные признаки использования ИИ. Хотя агентство сначала сочло объяснения автора убедительными, после встречи 29 июля, когда, по словам Джеральда, некоторые детали истории Фаладе изменились, сотрудничество было прекращено «из-за необходимости полного доверия».

Сам Джеральд признал, что ситуация вызвала большой резонанс, но подчеркнул, что считает роман выдающимся произведением «независимо от того, как он был написан».

Фаладе отверг обвинения в использовании искусственного интеллекта. По его мнению, произошедшее отражает расовые предубеждения в издательской индустрии. Писатель заявил, что в этом году уже три крупных издательских сделки с чернокожими авторами были отменены или сорваны после подозрений в использовании ИИ, тогда как некоторые известные белые авторы открыто рассказывали об использовании подобных инструментов без аналогичных последствий.

Также Фаладе раскритиковал существующие системы обнаружения ИИ, отметив, что они известны высоким числом ложных срабатываний. По его словам, рукопись прошла проверку у бета-ридеров, редакторов и специалистов нескольких издательств, и если бы текст действительно был создан с помощью ИИ, профессионалы должны были бы это заметить.

История Фаладе стала очередным громким случаем в издательской индустрии, где продолжаются споры о том, как оценивать рукописи на фоне распространения генеративного искусственного интеллекта. Ранее в этом году издательство Hachette также отозвало американский релиз романа Shy Girl писательницы Мии Баллард после появления аналогичных подозрений, которые автор также отрицала.

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