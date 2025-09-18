Рядовые работники средних и крупных компаний в России проводят на онлайн- и офлайн-совещаниях до 13 часов в неделю, а руководители — до 20 часов, что составляет половину стандартной рабочей недели. Это следует из исследования компании «Стахановец». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Согласно опросу компаний, которые используют систему мониторинга «Стахановец», с общей численностью сотрудников более 10 тыс. человек, около 7 часов еженедельно можно было бы сэкономить, если сократить продолжительность встреч, уменьшить число участников или перейти на обмен сообщениями в мессенджерах и по электронной почте.

На сегодняшний день при 40-часовой рабочей неделе среднестатистический сотрудник проводит на бесполезных совещаниях около 350 часов в год, или 17,5% времени.

Ранее платформа корпораративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) вместе с сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что каждый четвертый сотрудник российских компаний участвует более чем в десяти онлайн-встречах ежедневно. В среднем россияне тратят на звонки до трех часов в день. Чем выше должность, тем больше времени сотрудник проводит на онлайн-совещаниях.

Наибольшее количество звонков было отмечено в сфере продаж: 72% специалистов проводят более 15 видеоконференций в неделю. Схожие показатели оказались у маркетологов и PR-специалистов (62%), работников рынка недвижимости (60%), финансистов и бухгалтеров (59%), а также административного персонала (56%).

Треть опрошенных заявила, что не устает от рабочих звонков, но 51% оценили степень утомляемости на два−три балла из пяти.