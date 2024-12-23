X поднимает цены на свою подписку сразу на 37,5%, что стало самым большим повышением с момента приобретения платформы Илоном Маском в 2022 году, сообщает TechCrunch. Теперь стоимость Premium+ составляет $22 в месяц.

С 21 декабря стоимость подписки Premium+ в США будет составлять $22 в месяц по сравнению с $16 ранее, говорится в заявлении компании. Годовая подписка выросла со $168 до $229. Для существующих подписчиков действующие тарифы сохранятся до 20 января.

На международных рынках цены также вырастут. В Евросоюзе подписка обойдется в 21 евро в месяц. В Канаде Premium+ будет вырастет с 20 до 29 канадских долларов в месяц.

Подписка Premium+, которая позволяет полностью избавиться от рекламы и предоставляет ряд дополнительных функций, обойдется пользователям в Нигерии в 34 тыс. найр в месяц, по сравнению с 7,3 тыс. Пользователи в Турции также будут платить за сервис 770 турецких лир, вместо 300.

При этом стоимость базовой подписки на платформу остается неизменной и составляет $3 в месяц.

Также ранее сообщалось, что платформа X разрабатывает новый значок для пародийных профилей и фан-аккаунтов, чтобы не вводить подписчиков в заблуждение. После того, как он появится, платформе потребуется разработать новую политику, регулирующую его применение фейковыми аккаунтами.