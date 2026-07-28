Социальная сеть X Илона Маска объявила о запуске встроенного финансового сервиса X Money в США. Доступ к нему начали постепенно открывать совершеннолетним пользователям с подпиской Premium или Premium+.

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X Money стал ключевой частью давнего плана Маска по превращению X в «приложение для всего». Со временем платформа должна объединить соцсеть, платежи и другие повседневные финансовые операции.

X Money объединил счет с начислением процентов, переводы между пользователями и дебетовую карту Visa X Card. Подписчики Premium+ могут получать до 6% годовых, а владельцам Premium максимальная ставка доступна после выполнения условий по прямому зачислению зарплаты. За покупки, участвующие в программе, по карте начисляется кешбэк 3%, а зарплата может поступать на счет до двух дней раньше.

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Через X Money можно бесплатно и без лимитов отправлять деньги другим пользователям X, оплачивать счета, делать банковские переводы и заказывать бумажные чеки. Виртуальную X Card можно добавить в Apple Wallet и использовать через Apple Pay, также доступна физическая металлическая карта. Счета ведет Cross River Bank, участник FDIC. Стандартная страховая защита составляет до $250 тыс., а через программу распределения средств между банками может достигать $10 млн.

До нынешнего расширения X Money работал в закрытой бете и был доступен ограниченному кругу пользователей по приглашениям. 27 июля X начала распространять сервис среди американских подписчиков Premium и Premium+, однако доступ открывается постепенно. На странице X Money уточняется, что пока воспользоваться им могут только некоторые пользователи старше 18 лет.

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