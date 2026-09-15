Китайская компания Unitree объявила о масштабном обновлении своего человекоподобного робота — новая модификация получила название G1+. Обновление затронуло шесть параметров по трем направлениям — двигательные характеристики, восприятие среды и взаимодействие с пользователем, а также интеллектуальные функции. Цена базовой версии с учетом налога составила 95 тыс. юаней (около $13,5 тыс.), стоимость версии G1+EDU для научных и инженерных задач пока не раскрыта.

Unitree

Ключевое изменение затронуло механику шеи: G1+ получил две дополнительные степени свободы, диапазон наклона головы вырос до -25–36 градусов, поворота — до ±110 градусов, что расширяет углы обзора при взаимодействии с окружением.

Также обновлена система приводов: пиковый крутящий момент моторов плеч и поясницы вырос на 110% при снижении нагрева на 72% при том же моменте, у моторов рук — рост на 43% при снижении нагрева на 30%, у моторов бедер нагрев снизился на 28%.

Система восприятия построена на комбинации бинокулярной и широкоугольной камер: база бинокулярных сенсоров — 60 мм, разрешение — 2 Мп, угол обзора по горизонтали 110 градусов, по вертикали 80 градусов; широкоугольная камера снимает с разрешением 1920×1080 при 30 кадрах в секунду с углом обзора 117 на 67 градусов. Дополнительно робот оснащен 3D-лидаром и широкоугольной камерой в области живота для лучшего восприятия пространства.

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Голова G1+ получила пять сенсорных точек, которые позволяют запускать диалог или разблокировывать функции касанием. Для распознавания речи на расстоянии используется массив из шести микрофонов с определением направления источника звука, подавлением шума и эхоподавлением; предусмотрена поддержка внешнего беспроводного микрофона с дальностью до 50 м. За вывод звука отвечают два динамика мощностью 10 Вт в области пояса.

Для сценариев длительной работы — исследовательских стендов или демонстрационных площадок — на спине робота появился порт внешнего питания на 54,6 В и 5,7 А, позволяющий работать без ограничения по времени автономности.

Штатная батарея — сменный литиевый блок на 9000 мАч с зарядным устройством на 54 В и 5 А, заявленное время автономной работы — около 2 часов. Вес робота — около 35 кг, высота в положении стоя — 1340 мм.

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Базовая версия имеет 25 степеней свободы приводов, а у версии G1+EDU этот показатель увеличен до 45 за счет опциональной трехстепенной поясницы и семистепенной кисти с двумя дополнительными степенями свободы запястья. Максимальная нагрузка на руку при этом выросла с 3 до 4 кг.



Обновление выходит на фоне обострения конкуренции на рынке человекоподобных роботов Китая. Unitree, поставившая на рынок около 5,5 тыс. гуманоидных роботов в 2025 году, соперничает с конкурентом AgiBot за первое место по объему поставок и одновременно готовит первичное размещение акций на шанхайской бирже STAR Market с целевым объемом привлечения до $610 млн.

Ценовая политика G1+ — сохранение начального сегмента при постепенном усложнении характеристик — соответствует общей стратегии компании: удерживать позицию самого доступного серийного гуманоидного робота на рынке при расширении функциональности для промышленных и исследовательских заказчиков.

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