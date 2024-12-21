Алексис Оганян создал Reddit сразу после окончания колледжа и через год продал компанию за $10 млн. В 2020 году он основал собственный венчурный фонд под названием 776. Однако 41-летний предприниматель заявил, что мог бы достичь еще больших высот, если бы в молодые годы научился дисциплине.

«Если бы в молодости у меня было больше свободного времени и энергии, а также я проявлял бы большую дисциплину, то моя продуктивность могла бы увеличиться в десять раз, — говорит Оганян. — Это тот совет, который я бы дал себе в 20-лет».

Например, будучи студентом и начинающим предпринимателем, Оганян не спал ночами, пытаясь завершить работу, которая на следующий день могла бы занять всего 20 мин, если бы он лег спать вовремя. Его стремление во многом было обусловлено желанием, чтобы его мама увидела, как он добивается успеха в качестве генерального директора, поскольку она боролась с четвертой стадией неизлечимого рака мозга. Однако, оглядываясь назад, Оганян признает, что его образ жизни был неустойчивым и нездоровым, что привело к стрессу и выгоранию.

«Когда мне было немного за 20, я постоянно находился в “режиме генерального директора” и не мог наладить здоровый баланс между работой и личной жизнью. Я даже не задумывался о том, что ем, пью, как часто занимаюсь спортом и так далее». С появлением на свет своей дочери он начал по-другому смотреть на эти вещи.

«Когда появилась на свет Олимпия, я осознал, что мне необходимо изменить свою жизнь, чтобы проводить с ней больше времени, — говорит предприниматель. — Я начал следовать распорядку, который помогает мне добиваться своих целей, независимо от того, нахожусь ли я дома или в дороге: утренние обливания холодной водой, занятия спортом, установка целей и так далее».

Формирование дисциплины к 27 годам является важным аспектом на пути к успеху и полноценной жизни. Об этом говорил автор и психиатр Фил Стутц в одном из выпусков подкаста в прошлом году. Привычка создавать и соблюдать распорядок, как это делает Оганян, способствует повышению продуктивности, улучшению организации и более эффективному управлению временем.

Оганян рекомендует определить, какой распорядок и дисциплина больше всего подходят в конкретном случае, и целенаправленно следовать этим стандартам в дальнейшем. «Формирование дисциплины в повседневной жизни может выглядеть по-разному, — отмечает Оганян. — Главное — понимать свои потребности и предпринимать необходимые шаги для их удовлетворения».

Некоторые руководители считают, что невозможно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Другие утверждают, что это ключ к их успеху. Генеральный директор Glassdoor Кристиан Сазерленд-Вонг относится к последней категории. Под его руководством работает более 500 сотрудников. Топ-менеджер рассказал, как ему удается балансировать между обязанностями и отдыхом.