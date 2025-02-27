Алуа Артур более 10 лет проработала «доулой смерти», помогая людям планировать и пережить последние мгновения своей жизни. Работа научила ее важному уроку, который помогает ей чувствовать себя счастливее и более удовлетворенной: живите так, словно вы умираете.

По словам Артур, жить так, словно умираешь — это отдавать приоритет маленьким радостям жизни, которые большинство людей воспринимают как должное. Она утверждает, что эти маленькие удовольствия обычно включают в себя такие вещи, как здоровье и отношения с людьми вокруг вас.

Для нее самой это означало есть больше «вкусной еды» вместо того, чтобы беспокоиться о своем весе, сократить расходы на квартиру, принимать помощь от других людей и уделять время физическим упражнениям. «Мне также кажется, что я говорю немного яснее о том, что чувствую. Я гораздо чаще сталкиваюсь со своей уязвимостью», — сказала Артур, автор бестселлеров и основатель Going With Grace, лос-анджелесской организации по планированию и поддержке людей в конце жизни.

По ее словам, она нашла свой путь в данной сфере работы после того, как оставила карьеру в Фонде юридической помощи Лос-Анджелеса, сославшись на свою борьбу с выгоранием и клинической депрессией.

Она взяла отпуск, отправилась на Кубу и встретила попутчицу. Та женщина, по словам Артур, путешествовала по миру после того, как у нее диагностировали рак матки. «Разговор с ней помог увидеть, что мне не нравится та жизнь, которой я живу», — сказала Артур.

После поездки у родственника Артур также диагностировали рак. Она поддерживала его и свою сестру в последние два месяца его жизни и превратила свое горе в стремление исследовать смерть и уход в конце жизни. «На смертном одре я хочу оказаться, прожив всю жизнь в этом теле, — сказала она. — Полностью в этом теле, использовав все до последней капли данного мне умения, дара и таланта, используя их в служении другим».

Согласно отчету страховой медицинской компании The Cigna Group за 2021 год, более половины (58%) взрослых американцев считаются одинокими. Бывшая работница хосписа Бронни Уэр в своей книге «Пять главных сожалений умирающих» написала, что в конце жизни люди, как правило, желают, чтобы их здоровье, отношения и счастье были в приоритете.

Чаще всего она слышала от своих пациентов пять сожалений:

«Мне бы хотелось иметь смелость прожить жизнь, соответствующую мне, а не ту, которую от меня ожидали другие»;

«Мне жаль, что я так много работал»;

«Мне бы хотелось иметь смелость выразить свои чувства»;

«Мне бы хотелось поддерживать связь с друзьями»;

«Мне жаль, что я не позволил себе быть счастливее».

Врач-терапевт Шошана Унгерлейдер рекомендует напоминать себе, что время ограничено и непредсказуемо. Она также советует регулярно задавать себе вопросы: «Как я хочу провести свое время?» и «Что для меня важнее всего в жизни?».

«Как врач, я бы рекомендовала сбалансированную диету, регулярные занятия спортом и отказ от таких вещей, как курение и высокорисковые виды деятельности. Размышления о смертности действительно должны быть в этом списке, — сказала Унгерлейдер. — Размышления о нашей собственной смертности на протяжении всей жизни, будь вам 20, 50, 80 лет или сколько угодно, позволяют нам жить лучше каждый день, наполняя свою жизнь большим смыслом и целью».

Для долгой и здоровой жизни самое важное — что и как вы едите, утверждает Вальтер Лонго, который исследовал долголетие около 20 лет в Италии. Он начал изучать эту тему в 1989 году. «Некоторые диетические вмешательства гораздо более эффективны, чем мы себе представляли», — заявил эксперт.