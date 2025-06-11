Российские фермеры, развивающие агротуризм, начали переоборудовать старые коровники в необычные отели. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.

Фото: Freepik

По словам министра, такие аграрные отели становятся популярной альтернативой традиционным глэмпингам. Помещения бывших советских коровников реконструируют с соблюдением всех санитарных норм, а интерьеры оформляют так, что гости даже не догадываются о прошлом назначении зданий.

Инициатива уже реализуется на нескольких фермерских хозяйствах, где сохранились постройки советской эпохи. Этот тренд особенно заметен в регионах с развитым агротуризмом, таких как Подмосковье, Ленинградская область, Алтай, Карелия и Урал.

При реконструкции таких зданий часто оставляют исторические элементы — грубую кирпичную кладку, массивные балки, высокие потолки, но при этом добавляют современные удобства: панорамные окна, теплые полы, стильный дизайн в духе лофта или кантри.

Подобные проекты привлекают туристов, которые хотят не просто отдохнуть на природе, но и погрузиться в сельскую эстетику. Многие из этих отелей становятся популярными у фотографов, блогеров и семей с детьми, особенно если рядом есть ферма с животными или мастер-классы по сельским ремеслам.