Препарат рентосертиб, разработанный биотехнологической компанией Insilico Medicine с использованием искусственного интеллекта, показал признаки снижения биологического возраста у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Galina Nelyubova, Unsplash

Авторы проанализировали данные 42 пациентов из ранее проведенного исследования IIa фазы. Образцы крови у них брали до начала лечения, а затем на второй, четвертой и двенадцатой неделях; всего исследователи отслеживали уровни 2 841 белка. Полученные профили проверили с помощью шести независимо разработанных протеомных «часов» — моделей, которые оценивают биологический возраст по набору белков в крови.

Все шесть моделей показали одинаковое направление изменений: у принимавших рентосертиб пациентов расчетный биологический возраст снижался по сравнению с группой плацебо. Наиболее согласованный сигнал появился на четвертой неделе, особенно при приеме 30 мг препарата дважды в день: в зависимости от модели снижение составило около 3–4 лет, а максимальная оценка в одном случае достигла примерно шести лет. При этом статистически значимыми оказались только 21 из 54 сравнений, поэтому результаты пока следует считать предварительными.

Рентосертиб изначально создавали для лечения идиопатического легочного фиброза — тяжелого заболевания, при котором легочная ткань постепенно рубцуется и все хуже выполняет свою функцию. Препарат подавляет активность белка TNIK: алгоритмы Insilico помогли связать его с механизмами фиброза и старения, а генеративный ИИ использовали при создании самой молекулы.

Авторы отдельно предупреждают, что снижение показаний протеомных «часов» не доказывает, что рентосертиб омолаживает людей или замедляет старение. В анализ вошли только 42 пациента с легочным фиброзом, а сами модели не позволяют полностью отделить возможное воздействие на процессы старения от последствий лечения болезни. Среди авторов публикации также есть основатель и руководитель Insilico и сотрудники компании; эта связь раскрыта в исследовании.

Изменения протеомных показателей при этом не совпали с эффектом на легкие. Наибольшее улучшение функции легких наблюдалось при приеме 60 мг препарата один раз в день, тогда как наиболее устойчивый сигнал снижения расчетного возраста появился при дозировке 30 мг дважды в день. Авторы считают, что такое расхождение может указывать на отдельное воздействие рентосертиба на связанные со старением процессы, но проверить эту гипотезу предстоит в других группах пациентов.

В июле Insilico начала III фазу испытаний рентосертиба при идиопатическом легочном фиброзе: в исследовании продолжительностью 52 недели планируется участие 320 пациентов. Оно должно проверить эффективность препарата против заболевания легких, а не его возможные омолаживающие свойства. Авторы публикации рассчитывают, что включение биомаркеров старения в клинические испытания поможет находить препараты, способные одновременно лечить отдельные возрастные заболевания и воздействовать на общие биологические механизмы старения.

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