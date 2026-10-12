Калифорнийская компания Odyssey запустила публичный исследовательский предварительный доступ к модели Odyssey-3. Она по текстовому описанию создает интерактивные среды в реальном времени: пользователь может исследовать их и взаимодействовать с ними. По данным компании, Odyssey-3 показывает высокие результаты в тестах на понимание физики.

Odyssey AI

Основатели Odyssey Оливер Кэмерон и Джефф Хок впервые представили модель 15 сентября, сделав акцент на робототехнике, автономном вождении и видеоиграх. Теперь компания открыла общий доступ, раскрыла больше технических деталей и опубликовала результаты бенчмарков. Бесплатная онлайн-демонстрация работает на версии Odyssey-3 Flash. Пользователь выбирает вид от первого или третьего лица, перемещается по созданному миру, запускает события и наблюдает за реакцией модели.



Чтобы обучить модель, разработчики собрали набор данных из интернет-видео с описаниями событий, записи игрового процесса с данным о нажатиях на клавиши на клавиатуре и мышке, а также записи из компьютерных симуляторов с реалистичной физикой.

Версия Pro набрала 66,1 балла в тесте видео-в-видео Physics-IQ Verified, который проверяет физическое поведение в механике жидкостей, оптике, механике твердых тел, магнетизме и термодинамике. Однако результат получен в одном прогоне, где метод отбора выбирал одно из восьми сгенерированных видео для каждой задачи.

По правилам бенчмарка для заявки на рекорд нужны четыре прогона с указанием стандартного отклонения, и заявленный результат этому требованию не отвечает. Без отбора среднее по четырем прогонам составило 63,37 балла.

В тесте WorldMark по собственной оценке компании Odyssey-3 занимает первое место в трех из четырех категорий: 77,2 балла от первого лица в стилизованной среде, 79,0 от третьего лица в реалистичной и 76,3 от третьего лица в стилизованной. В категории от первого лица в реалистичной среде модель на третьем месте с 80,6 балла.

Компания стремится использовать одну мировую модель для разных задач, от управления роботизированными манипуляторами до навигации дронов и персонажей игр. Для каждого применения модель соединяют со специализированным контроллером, который переводит ее прогнозы в команды.

По данным Odyssey, ИИ на основе Odyssey-3 управлял несколькими роботизированными руками, при этом для обучения хватило нескольких десятков часов демонстрационных данных. Роботы самостоятельно исправляли неудачные захваты, хотя таких ситуаций в обучающих данных не было.



Компания показала также ИИ, который самостоятельно играл в GTA V: управлял транспортом и сражался с противниками. Контроллер, обученный примерно на двух часах записей GTA, перенес навыки в другую игру — Red Dead Redemption 2 — без дополнительного обучения.

Еще одно направление — обучение ИИ-агентов внутри сгенерированных сред: в демонстрации агент получал задачу на естественном языке и выполнял ее сам, чтобы учиться на результатах. Пока предварительная версия предлагает только генерацию интерактивных сред, для робототехники и автономных систем нужны дополнительные доработки.

Odyssey основана в 2023 году. В июне 2026 года компания привлекла $310 млн от инвесторов, среди которых Amazon и AMD Ventures. «Модели мира» должны дать ИИ-системам понимание пространственных и физических связей. Похожий подход развивает Google DeepMind с моделью Genie 3, аналогичную технологию создает стартап World Labs Фэй-Фэй Ли, который планирует купить AMD за $8,2 млрд.

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