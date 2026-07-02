Индийский серийный предприниматель Бхавин Туракхия вложил $30 млн собственных средств в разработку корпоративной платформы Neo. По его мнению, рабочие программы, созданные до эпохи генеративного ИИ, нельзя обновить простым добавлением чат-ботов — всю их архитектуру придется перестраивать с нуля.

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46-летний Туракхия не впервые запускает крупный технологический проект. За последние два десятилетия он создал или соосновал Directi, Radix, Titan и разработчика банковского софта Zeta. Большинство этих компаний предприниматель сначала финансировал самостоятельно и только позднее привлекал внешних инвесторов. С Neo он действует по той же схеме.

В разговоре с TechCrunch Туракхия объяснил столь крупные личные вложения масштабом перемен, которые ИИ принесет на рынок корпоративного ПО. По его мнению, существующие продукты недостаточно дополнить новыми функциями — их нужно создавать заново. Предприниматель сравнил этот подход с попыткой собрать iPhone из деталей Nokia.

Neo начали использовать внутри компаний Туракхии в апреле 2026 года. Платформа объединяет управление проектами, документы, файловое хранилище и ИИ в одном рабочем пространстве. Туракхия хочет превратить искусственный интеллект в постоянного участника рабочих процессов, а не оставлять его отдельным помощником, к которому сотрудники обращаются только при необходимости.

По мнению Туракхии, крупным игрокам мешает архитектура их собственных продуктов. Они пытаются встроить ИИ в программы, которые изначально создавались без расчета на генеративные модели. Neo, напротив, с самого начала разрабатывали без привязки к конкретной ИИ-модели, чтобы компании могли переключаться между разными решениями и не зависеть от одного поставщика.

Туракхия не единственный, кто сначала финансирует ИИ-проект самостоятельно. Предприниматель и инвестор Чамат Палихапития вложил собственные средства в запуск платформы корпоративной разработки 8090, а на этой неделе привлек для нее $135 млн внешнего финансирования.

Корпоративный ИИ стал одним из самых конкурентных сегментов технологического рынка. Microsoft, Google и Salesforce добавляют новые инструменты в уже существующие продукты, тогда как Anthropic и OpenAI развивают собственные корпоративные платформы. Одновременно за рабочие процессы пользователей борются создатели сервисов продуктивности, включая Notion и Superhuman.

Туракхия считает, что на рынке корпоративного ПО никогда не действовал принцип «победитель получает все». Поэтому даже небольшая доля глобальных расходов на корпоративный ИИ может превратить Neo в крупнейший проект предпринимателя. По его мнению, доли в 2−5% будет достаточно, чтобы компания превзошла по масштабу все его прежние проекты.

Последние несколько месяцев Neo тестируют в компаниях Туракхии, включая Zeta. В ближайшие месяцы стартап планирует начать внедрение платформы в компаниях среднего размера. Первыми клиентами должны стать технологические и консалтинговые организации, а также поставщики профессиональных услуг.

Первую версию платформы команда создала за три месяца, активно используя ИИ для написания программного кода. По оценке Туракхии, без генеративных моделей та же работа заняла бы больше года и потребовала бы значительно больше инженеров. Сейчас в бангалорском стартапе работают около 45 человек, включая 18 инженеров. К концу 2026 года Neo планирует увеличить команду примерно до 100 сотрудников, главным образом за счет специалистов по ИИ и разработчиков.

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