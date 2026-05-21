SpaceX может выплатить гендиректору Илону Маску рекордное вознаграждение, если компания выполнит несколько крайне амбициозных целей — от создания постоянной колонии на Марсе до запуска дата-центров за пределами Земли.

Sven Piper, Unsplash

Согласно раскрытым данным, в январе совет директоров SpaceX утвердил для Маска пакет из 1 млрд акций класса B с ограничениями на продажу. Он разбит на 15 равных траншей, и каждый из них привязан к выполнению отдельных целей.

Чтобы Маск получил весь пакет, SpaceX должна достичь рыночной капитализации $7,5 трлн. Это уровень, который вывел бы компанию далеко за пределы нынешних крупнейших публичных бизнесов. Но одной капитализации недостаточно.

Читайте также Стартап с бывшими инженерами SpaceX создаст плавучие дата-центры

Главное нефинансовое условие — создание постоянной колонии на Марсе с населением не менее 1 млн человек. Отдельный компенсационный пакет связан с развитием дата-центров за пределами Земли и достижением капитализации $6,6 трлн.

Если эти цели когда-нибудь будут выполнены, SpaceX станет не просто более дорогой компанией, а оператором инфраструктуры за пределами Земли. В случае с Марсом речь идет уже не о разовой экспедиции, а о постоянном поселении, которое должно существовать как отдельный центр жизни людей.

Читайте также Google начала переговоры со SpaceX о космических дата-центрах

Пока SpaceX не раскрыла ни сроки, ни технический план достижения этих целей. Но сама структура компенсации показывает, как компания хочет описывать свое будущее перед инвесторами: не только ракеты и Starlink, но и Марс, космическая инфраструктура и вычисления за пределами Земли.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.