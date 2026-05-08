Американский стартап Panthalassa привлек $140 млн от Питера Тиля — сооснователя PayPal и Palantir Technologies, а также одного из первых инвесторов Facebook*. Компания разрабатывает плавучие дата-центры для ИИ, работающие на энергии океанических волн. По данным Financial Times, после нового раунда компания получила оценку около $1 млрд.

Концепция Panthalassa основана на плавучих конструкциях — так называемых нодах, — большая часть которых находится под водой. Внутри размещено серверное оборудование для ИИ-вычислений. Каждый нод имеет длину около 85 метров — сопоставимо с крупным зданием. Серверы размещены в герметичном отсеке, а морская вода используется для их естественного охлаждения. Электричество вырабатывается за счет движения волн: конструкция поднимается и опускается на воде, прокачивая жидкость через внутренние трубы и вращая турбины.

Главное отличие системы от солнечной и ветровой энергетики — непрерывная выработка энергии. Океанические волны обеспечивают стабильную генерацию энергии круглосуточно. Полученная энергия используется прямо на борту нода, что позволяет избежать потерь при ее передаче. Ноды, по замыслу компании, способны перемещаться самостоятельно по морским течениям, а данные будут передаваться через спутники.

В команду Panthalassa входят инженеры с опытом работы в SpaceX, Tesla и NASA. В компании считают размещение дата-центров в океане не экзотикой, а практичным ответом на ограничения наземной инфраструктуры. Дефицит свободной земли рядом с мощными энергосетями, сложности с получением разрешений и высокая стоимость охлаждения становятся все более серьезной проблемой для операторов дата-центров.

При этом у проекта остается множество открытых вопросов. Эксплуатация оборудования в открытом море предъявляет повышенные требования к надежности конструкций и логистике технического обслуживания. Также не ясно, как будет регулироваться инфраструктура, расположенная в международных водах, что произойдет, если такой дата-центр окажется у берегов другой страны и как он повлияет на морские экосистемы.

Тем не менее проект отражает более широкий тренд: крупнейшие технологические компании ищут альтернативы традиционным дата-центрам, поскольку рост ИИ-вычислений начинает опережать возможности энергосетей. Microsoft, Google и Amazon уже экспериментируют с ядерной и геотермальной генерацией. Другие проекты, такие как Starcloud, предлагают перенести ЦОДы в космос.

*продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

