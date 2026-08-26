SpaceX построит в Луизиане новый космодром для сверхтяжелой ракеты Starship на участке, ранее принадлежавшем Exxon. Компания намерена вложить в проект $100 млрд, начать строительство в 2027 году и провести первый запуск уже в 2029-м.

Spacex Ptd, Unsplash

Комплекс площадью около 50,6 тыс. га разместят в районе Пекан-Айленда, в округе Вермилион на побережье Мексиканского залива, к западу от Нового Орлеана. SpaceX рассчитывает провести первый запуск в 2029 году, тогда как Агентство экономического развития Луизианы (LED) ожидает, что первоначальные мощности начнут работать в 2030-м. По словам компании, выбор Луизианы завершил семилетний поиск подходящей площадки.

В Луизиане SpaceX намерена построить не просто стартовую площадку, а автономный производственно-запусковой комплекс. После завершения всех этапов здесь должны появиться пять стартовых комплексов с двумя площадками в каждом, производство и хранилища ракетного топлива, собственная энергетическая инфраструктура, глубоководный порт, объекты для подготовки и обслуживания ракет, аэропорт и жилье для сотрудников. Компания называет будущий объект «самодостаточным космодромом».

Сама Starship пока остается экспериментальной системой. С 2023 года SpaceX провела 13 комплексных испытательных полетов: компании уже удавалось возвращать ускоритель Super Heavy к стартовой башне, а в июле 2026 года верхняя ступень пережила вход в атмосферу и совершила управляемое приводнение в Индийском океане. Однако вернуть к стартовому комплексу обе ступени в рамках одного полета SpaceX еще не смогла. Чтобы сделать Starship полностью и быстро многоразовой, компании предстоит доказать, что обе ступени можно оперативно готовить к повторным запускам и использовать несколько раз в неделю.

Читайте также Инвесторы SpaceX предложили покрасить ракеты в розовый цвет перед первой отчетностью

Starship постепенно становится основой будущей пусковой программы SpaceX. Илон Маск заявил, что компания начнет выводить Falcon 9 и Falcon Heavy из эксплуатации, когда новая система сможет совершать несколько полетов в неделю. Ранее Bloomberg сообщал, что SpaceX уже предупреждала потенциальных клиентов о предстоящем завершении программы Falcon.

Согласно документам SpaceX, представленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания уже вложила в разработку Starship более $15 млрд. Ракета необходима не только для полетов к Луне и Марсу, но и для расширения Starlink: за один запуск она должна выводить до 60 спутников нового поколения против примерно 24 на Falcon 9. SpaceX также рассчитывает использовать Starship для развертывания орбитальных дата-центров и сети спутников для ИИ-вычислений.

Власти Луизианы ожидают, что за десять лет проект создаст около 3 тыс. прямых рабочих мест со средней зарплатой $92 600 в год. Еще примерно 8,1 тыс. рабочих мест могут появиться у подрядчиков и поставщиков. На пике стройки, по оценке LED, проект потребует более 30 тыс. работников.

Проекту еще предстоит пройти экологические экспертизы и получить необходимые разрешения, поскольку космодром планируется построить на обширной территории прибрежных болот. В Техасе SpaceX неоднократно критиковали и судили из-за возможного воздействия Starbase на местную экосистему. В Луизиане компания уже консультируется со штатными и федеральными ведомствами, отвечающими за охрану болот, дикой природы, рыбных ресурсов и побережья.

Вдоль побережья SpaceX планирует построить волноломы, которые будут гасить энергию волн и замедлять эрозию береговой линии. Компания также заявляет о планах укреплять берег и восстанавливать природные территории вокруг будущего космодрома.

Луизианский комплекс должен стать крупнейшим космодромом SpaceX и одним из главных центров программы Starship наряду с техасским Starbase и строящимися площадками во Флориде. Однако первый запуск в 2029 году, а затем и заявленные тысячи стартов ежегодно зависят не только от темпов строительства. SpaceX предстоит превратить экспериментальную Starship в быстро перезапускаемую многоразовую систему и получить все необходимые разрешения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.