SpaceX планирует привлечь около $40 млрд заемного финансирования, чтобы закупить чипы Nvidia и расширить вычислительную инфраструктуру, необходимую для развития проектов в области искусственного интеллекта. Организатором масштабной сделки должна стать управляющая компания Apollo Global Management, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Sven Piper, Unsplash

Согласно данным Reuters, предполагаемая структура финансирования состоит из двух частей. Около $10 млрд SpaceX хочет получить в виде банковских кредитов, а еще $30 млрд — привлечь через облигации инвестиционного класса. Apollo будет координировать сделку и искать инвесторов, готовых предоставить SpaceX заемные средства.

В переговорах об участии в финансировании находится, в частности, инвестиционная компания Pimco. Ожидается, что сделка может быть завершена в 2027 году. При этом окончательные условия пока не согласованы, поэтому сумма и структура займа еще могут измениться.

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Куда SpaceX направит деньги

Столь крупный объем финансирования связан с тем, что компании Илона Маска одновременно наращивают несколько направлений, требующих серьезных вычислительных ресурсов. Для работы современных ИИ-моделей нужны не только сами алгоритмы, но и огромные мощности для их обучения и эксплуатации.

Ключевым элементом такой инфраструктуры становятся дата-центры. Они требуют больших объемов специализированных процессоров, электроэнергии, систем охлаждения и сетевого оборудования. Поэтому закупка чипов становится лишь одной частью значительно более масштабных расходов на создание ИИ-мощностей.

SpaceX уже делает ставку на оборудование Nvidia. Маск ранее заявлял, что компания намерена использовать исключительно чипы Nvidia при строительстве своих дата-центров. В прошлом месяце он также сообщил, что к декабрю дата-центр Colossus 2 компании xAI должен более чем вдвое увеличить количество установленных чипов Nvidia.

Таким образом, потенциальный заем на $40 млрд может стать одним из инструментов финансирования масштабного расширения вычислительных мощностей, связанных с ИИ-проектами Маска.

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Почему в сделке участвует Apollo

Для Apollo эта история также вписывается в более широкий тренд на финансирование инфраструктуры искусственного интеллекта. Технологическим компаниям требуется все больше капитала, а традиционных собственных средств для столь масштабных проектов может быть недостаточно.

Поэтому крупные управляющие компании и банки постепенно становятся посредниками между разработчиками ИИ-инфраструктуры и инвесторами. Они помогают структурировать долговое финансирование и распределять риски между несколькими кредиторами.

Сам рынок ИИ при этом продолжает требовать огромных вложений. По оценке Morgan Stanley, к 2028 году на развитие соответствующей инфраструктуры может потребоваться около $1,5 трлн внешнего финансирования. Речь идет о строительстве дата-центров, закупке процессоров, расширении энергетических мощностей и другой инфраструктуре.

Nvidia также пытается занять место в центре этого финансового процесса. В августе производитель чипов заключил партнерства с Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR. Создаваемые финансовые платформы должны помочь привлечь более $500 млрд для проектов в сфере ИИ-инфраструктуры.

Рынок отреагировал сдержанно

Инвесторы пока не восприняли возможную сделку как однозначно позитивную для SpaceX. После публикации информации акции компании на дополнительных торгах снизились примерно на 1%. Бумаги Nvidia, напротив, прибавили около 0,5%.

Для SpaceX привлечение десятков миллиардов долларов означает возможность ускорить развитие ИИ-инфраструктуры, но одновременно увеличивает долговую нагрузку. Для Nvidia потенциальный заказ такого масштаба означает подтверждение сохраняющегося спроса на ее процессоры — одного из главных ресурсов современной ИИ-индустрии.

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