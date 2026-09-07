SpaceX — частная космическая компания Илона Маска, после слияния с xAI развивающая проект центров обработки данных на спутниках Starlink, — запустит первые орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта в четвертом квартале 2027 года и рассчитывает выйти на «значимый масштаб» в 2028 году, сообщает Bloomberg.

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Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на развертывание группировки до 1 млн спутников для сложных вычислений в интересах ИИ. По описанию Маска, каждый спутник-дата-центр устроен значительно проще, дешевле, плотнее и легче традиционной серверной стойки на Земле.

Вычислительную начинку для орбитальных дата-центров SpaceX разрабатывает вместе с Nvidia: спутники получат космическую версию системы Vera Rubin NVL72.

В начале августа SpaceX объявила, что откажется от рассмотрения альтернативных архитектур на чипах других производителей и будет использовать исключительно решения Nvidia. Тот же процессор Vera, по данным компании, ускоряет работу Grok и ИИ-агентов следующего поколения.

Читайте также Китай создает отраслевой консорциум для строительства орбитальных ЦОД для ИИ Ставка на орбитальные дата-центры стала одним из центральных элементов презентации SpaceX перед выходом на IPO в июне 2026 года: компания позиционирует космические вычисления как более дешевую и экологичную альтернативу земным дата-центрам. Сроки запуска первого спутника при этом менялись уже дважды — первоначально компания называла 2028 год, затем в дебютном квартальном отчете Маск сдвинул план на «следующий год», а теперь назвал конкретный квартал — четвертый квартал 2027-го. Задача проекта в том, чтобы вынести часть энергоемких вычислений за пределы Земли, где доступна практически неограниченная солнечная энергия и не нужны традиционные системы охлаждения на воде или воздухе. На фоне растущих расходов земных дата-центров на электричество и охлаждение серверов такая экономия выглядит для инвесторов привлекательно.

Тем не менее независимые эксперты, опрошенные CNBC, указывают на нерешенные технические барьеры. Один из них — охлаждение оборудования в вакууме, поскольку в отсутствие атмосферы традиционные методы теплообмена не работают, и инженерам предстоит разработать принципиально новые решения для отвода тепла от серверов на орбите.

Второй барьер — быстрое устаревание техники: циклы обновления вычислительного оборудования на Земле измеряются годами, тогда как замена или модернизация орбитальной аппаратуры потребует отдельного запуска, что делает апгрейд дата-центров в космосе значительно более дорогим и медленным процессом.

Третья проблема — передача больших объемов данных обратно на Землю. Для ее решения компания Transcelestial разрабатывает лазерные системы связи, которые должны обеспечить более высокую пропускную способность, чем традиционные радиоканалы. Для энергоснабжения крупных орбитальных вычислительных кластеров в перспективе, как отмечает CNBC, может понадобиться ядерная энергетика.

По мнению собеседников издания, при успешном преодолении этих ограничений орбитальные дата-центры способны изменить архитектуру инфраструктуры ИИ, но для этого потребуется десятилетие технологических доработок и серия дополнительных запусков спутниковых аппаратов.

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