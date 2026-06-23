SpaceX заключила со стартапом Reflection AI соглашение на сумму до $6,3 млрд о предоставлении вычислительных ресурсов через свое ИИ-подразделение SpaceXAI. С 1 июля 2026 года Reflection будет платить $150 млн в месяц за доступ к новейшим чипам Nvidia и другому оборудованию дата-центра Colossus 2 недалеко от Мемфиса, штат Теннесси. После первых трех месяцев каждая из сторон сможет расторгнуть договор, уведомив партнера за 90 дней.

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Сделка стала очередным шагом SpaceX на рынке коммерческих вычислительных мощностей для ИИ-компаний. Еще до выхода на биржу компания Илона Маска заключила аналогичные договоры с Google примерно на $30 млрд и Anthropic на $45 млрд. Оба соглашения рассчитаны примерно до середины 2029 года. Контракт с Reflection увеличивает потенциальную стоимость этого портфеля еще на $6,3 млрд, если стороны сохранят договор до конца его действия.

SpaceXAI продолжает развивать собственные ИИ-модели семейства Grok, однако новые контракты открывают для компании еще один источник выручки. SpaceX накопила значительный парк передовых чипов и построила крупные дата-центры, мощности которых теперь использует не только для собственных разработок, но и сдает внешним заказчикам. Компания фактически превращает вычислительное «железо» в самостоятельный коммерческий продукт.

Reflection AI основали в 2024 году два бывших исследователя Google DeepMind. Стартап разрабатывает открытые ИИ-модели и позиционирует себя как альтернативу компаниям, которые сохраняют технологии в закрытом доступе. Одним из его крупнейших инвесторов стала Nvidia. По данным Wall Street Journal, Reflection вела переговоры о привлечении $2,5 млрд при оценке $25 млрд. Представитель стартапа объяснил значение сделки просто — дополнительные вычислительные ресурсы дадут компании больше возможностей для создания конкурентоспособных открытых моделей.

Контракт с Reflection показывает, что SpaceX последовательно формирует отдельный бизнес по продаже вычислительной инфраструктуры. По своей логике эта стратегия напоминает развитие Amazon Web Services, которая выросла из внутренней инфраструктуры Amazon в самостоятельное направление. В число внешних клиентов SpaceX теперь входят три заметные компании ИИ-рынка — Google, Anthropic и Reflection.

Совокупная потенциальная стоимость контрактов на вычислительные мощности, объявленных SpaceX в 2026 году, превысила $80 млрд. Эта сумма показывает масштаб инфраструктурных амбиций компании, но пока не означает, что она стала полноценным конкурентом крупнейших облачных провайдеров. Выполнение договоров растянуто на несколько лет, а их итоговая стоимость будет зависеть от того, сохранят ли клиенты соглашения до окончания установленных сроков.

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