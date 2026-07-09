SpaceXAI Илона Маска совместно со стартапом Cursor выпустила новую модель Grok 4.5. Это первая разработка, представленная после того, как SpaceX договорилась о покупке Anysphere, стартапа, стоящего за Cursor. Стоимость сделки оценивается в $60 млрд.

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В заявлении компаний говорится, что Grok 4.5 рассчитана на сложные и длительные задачи, включая разработку программного обеспечения, юридическую работу и финансовые расчеты.

В отличие от прежних инструментов Cursor, которые были в первую очередь ориентированы на программирование, новая система должна закрывать более широкий круг корпоративных задач. Разработчики также заявили, что модель лучше справляется со сценариями, связанными с кибербезопасностью.

Выпуск Grok 4.5 — часть стратегии Маска по сокращению отставания в гонке ИИ-разработок. Ранее в этом году предприниматель признавал, что направление кодинга в его ИИ-бизнесе развивается слабее, чем ожидалось. После этого в команде прошли кадровые перестановки.

В мае SpaceXAI уже представила своего первого ИИ-агента для программирования. Его рассматривали как конкурента продуктов Anthropic, прежде всего инструментов для разработки на базе Claude.

О сделке по покупке Anysphere, разработчика Cursor, стало известно в период подготовки SpaceX к ожидаемому первичному размещению акций. Cursor считается одним из самых быстрорастущих ИИ-стартапов последних лет и заметным игроком в направлении vibe coding, где разработчик управляет созданием кода через естественный язык. После договоренности стороны начали совместную разработку модели, объединив данные Cursor и вычислительные мощности SpaceXAI.

SpaceXAI также развивает продукты для финансового сектора. Компания пытается привлечь клиентов на Уолл-стрит и снизить зависимость выручки от одних только потребительских и разработческих сервисов.

Новые ИИ-модели американских компаний все чаще попадают в поле зрения регуляторов и Белого дома. Ранее власти временно ограничивали доступ иностранных пользователей к наиболее мощным моделям Anthropic, а OpenAI, по данным СМИ, просили отложить вывод на рынок одной из новых разработок. Позже обе компании сообщили, что получили разрешение продолжить релизы. Пока неясно, могут ли требования экспортного контроля затронуть Grok 4.5.

В Cursor заявили, что внедрили меры для выявления и блокировки недобросовестных пользователей Grok 4.5. При этом разработчики утверждают, что легитимные задачи, включая поиск и устранение уязвимостей, останутся доступными, тогда как сценарии, способные причинить вред, будут ограничены.

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