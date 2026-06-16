SpaceX договорилась о приобретении Anysphere — компании, стоящей за популярным ИИ-агентом для написания кода Cursor, — за $60 млрд в рамках полностью акционерной сделки. Соглашение объявлено 16 июня, спустя четыре дня после выхода SpaceX на Nasdaq, где компания была оценена более чем в $2 трлн. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2026 года.

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Cursor основана в 2022 году и за четыре года нарастила ARR (annual recurring revenue — «годовую повторяющуюся выручку») от крупных корпоративных клиентов до $2,6 млрд при устойчивом росте в этом сегменте. Среди инвесторов компании — Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Nvidia и Google.

В начале 2026 года Cursor вел переговоры о новом раунде финансирования с оценкой $50 млрд с SpaceX. Итоговая цена сделки превысила этот ориентир на 20%. В апреле SpaceX сообщила, что по условиям сделки получит либо опцион на выкуп Anysphere за $60 млрд, либо партнерское соглашение за $10 млрд.

Стратегическая логика покупки определяется позицией xAI — подразделения, создавшего чат-бот Grok и присоединенного к SpaceX в феврале 2026 года. ИИ-инструменты для программирования стали одним из первых сегментов, где технологические компании конвертировали нейросети в устойчивую корпоративную выручку. Cursor конкурирует здесь с продуктами Anthropic и OpenAI. В материалах о сделке говорится, что доступ к инфраструктуре SpaceX/XAI снимает для Cursor одно из ключевых ограничений — зависимость от сторонних поставщиков вычислительных мощностей и их стоимости, которая особенно чувствительна для быстрорастущих ИИ‑сервисов.

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Связь с вычислительной инфраструктурой прослеживается в параллельных соглашениях SpaceX. Компания заключила договоры аренды облачных мощностей с Anthropic и Google совокупной стоимостью около $26 млрд в год; оба контракта содержат 90-дневные условия о расторжении, что дает SpaceX гибкость в перераспределении ресурсов. Влияние сделки с Cursor на эти соглашения пока не определено.

Акционеры Anysphere получат оплату акциями SpaceX без использования средств от IPO. В случае расторжения сделки по инициативе SpaceX компания выплатит отступные в размере $10 млрд, а при срыве из-за антимонопольных ограничений предусмотрен отдельный штраф в $4 млрд. Масштаб штрафных санкций отражает высокую стратегическую значимость сделки для покупателя.

По оценке Reuters, рынок отреагировал на новость ростом котировок: акции SpaceX в предторговую сессию прибавили около 10%, что соответствует увеличению капитализации примерно на $247 млрд — до $2,53 трлн. С момента IPO по цене $135 бумаги выросли более чем на 56%, достигнув $211,27. При сохранении динамики SpaceX вплотную приближается к Amazon по рыночной стоимости и может занять пятое место среди крупнейших публичных компаний мира.

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