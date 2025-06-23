Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) совместно с Гознаком готовит запуск торгов золотыми слитками к концу 2025 года. Об этом «Коммерсанту» сообщил старший вице-президент площадки Антон Карпов. Заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии Гознака Георгий Корнилов уточнил, что торги могут стартовать уже в третьем квартале этого года.

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Гознак, получивший право продажи слитков в мае 2023 года, может выступить как продавцом, так и хранителем. Партнером станет Центр поставок и хранения, проходящий аккредитацию в Банке России как оператор товарных поставок.

Торги будут включать стандартные слитки (11–13 кг) и мерные (10–1000 г). Регламент изъятия слитков разрабатывается, но, по словам Корнилова, забрать золото можно будет не позднее следующего дня после сделки по заявкам от биржи к Гознаку. СПбМТСБ рассчитывает снизить спреды, сейчас составляющие 20%. Режим расчетов также еще обсуждается.

Корнилов подчеркнул, что на старте торги ориентированы на юридические лица из-за высокой стоимости: слиток в 1 кг стоит свыше 8 млн руб. Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов пояснил, что розничные инвесторы предпочитают производные инструменты, а физическое золото привлекает состоятельных клиентов.

Золото остается защитным активом в условиях нестабильности. Ведущий инвестиционный аналитик «Го инвест» Никита Бредихин отметил, что с 2023 года центробанки, включая Китай, наращивают золотые резервы, снижая долю долларовых активов. В 2024 году котировки золота выросли на 37,4% в России и на 40% за рубежом, достигнув исторических максимумов.

Банки, включая Альфа-Банк и «Уралсиб», готовы участвовать в торгах, но их активность будет зависеть от условий биржи и удобства операций.

СПбМТСБ, основанная в 2008 году, является крупнейшей товарной биржей России с оборотом 2,3 трлн руб. в 2024 году.