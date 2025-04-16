Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд и впервые превысила $3,3 тыс. за тройскую унцию. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп начал расследование о необходимости введения пошлин на критически важные полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы.

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Bloomberg отмечает, что золото подскочило до нового максимума из-за спроса на активы-убежища, поскольку доллар упал, а акции технологических компаний рухнули.

В этом году стоимость драгоценного металла выросла на 26% и достигла рекордных максимумов на фоне эскалации торговой войны, вызывающей беспокойство по поводу возможной глобальной рецессии, а также непредсказуемости заявлений Вашингтона о пошлинах, добавляет агентство.

Помимо расследования, связанного с критически важными полезными ископаемыми, Трамп инициировал аналогичные процедуры в отношении импорта полупроводников и фармацевтической продукции, что также повышает риск торговых ограничений, пишет The Wall Street Journal.

Ранее евро поставил под сомнение роль доллара США как «тихой гавани». Европейская валюта показывает самый стремительный рост за последние полтора десятилетия, а хедж-фонды нацелились на показатель $1,2 за €1 в ближайшие месяцы.