Кристина Крузвергара — главный специалист по образовательной стратегии платформы Handshake. Она без проблем выступает перед сотнями людей, будь то студенты колледжей или генеральные директора. У топ-менеджера есть несколько действенных стратегий для выступления на публике, которые она применяет сама и учит этому своих подчиненных.

По словам эксперта, это важное умение для людей в возрасте от 25 до 35 лет. Крузвергара имеет за плечами более 10 лет работы в СМИ и выступлений на национальных и международных площадках: от конференций высшего уровня до мероприятий в сфере высшего образования и политики, заседаний советов директоров и церемоний вручения дипломов.

«Многие люди говорят, что хотят добиться большего присутствия руководства. “Я хочу знать, как общаться с людьми, которые занимают более высокое положение. Как правильно выступать на собрании? Как мне составлять брифы и электронные письма которые люди действительно будут читать?”» — с такими запросами люди обращаются к ней.

Вот советы, которые эксперт дает всем своим сотрудникам, желающим стать лучшими ораторами:

Отражать стиль общения VIP-персон компании

Крузвергара утверждает, что оттачивание навыков публичных выступлений во многом будет зависеть от того, как общаются руководители высшего звена в организации. Начинать следует с определения черт и характеристик руководства и того, как оно общается.

Эксперт советует обратить внимание на следующее:

лаконичные ли они ораторы;

склонны ли они писать короткие или длинные электронные письма;

действительно ли любят контекст;

всегда ли используют цифровые данные в общении.

По словам Крузвергары, наблюдение за тем, как общаются VIP-персоны компании, может многое рассказать о том, как им нравится потреблять информацию и что их волнует. Как только человек поймет это, он сможет понять, как формулировать свои сообщения, будь то письменные или устные.

Знать, когда следует донести «кульминацию», а когда — контекст

Психолог приводит пример работы в Handshake: «Я говорю об этом всем своим непосредственным подчиненным — мы работаем в среде, где руководство действительно предпочитает сначала шутку, а потом контекст».

«Поэтому, когда вы разговариваете с нашим генеральным директором и он задает вам вопрос о чем-либо, вам нужно ответить на вопрос прямо в первом предложении, а затем можно предоставить контекст, — объясняет она. — Если вы будете слишком долго добираться до сути, вы ее потеряете, и тогда, какой бы хорошей ни была информация, она не даст плодов».

Прежде чем готовить презентацию, стоит попросить совета у руководителя. Знание того, как донести информацию наилучшим образом, чтобы лица, принимающие решения, восприняли эти детали, может помочь усилить внимание топ-менеджеров и получить поддержку от важных заинтересованных сторон.

Оставаться уверенными и скромными

Крузвергара уверяет, что уверенность приходит с практикой. «Люди умны, — говорит она. — У них есть нужные факты. Они знают, как получить данные. У них есть все нужные детали, но вот с их доставкой нужно поработать».

По ее словам, человек может работать со своим руководителем, чтобы создать «ступени» для прогресса в публичных выступлениях — например, начиная с небольших встреч и постепенно увеличивая масштаб. На этом пути эксперт советует просить прямую обратную связь о том, что прошло хорошо, а что можно улучшить.

Она отмечает, что практика поможет человеку чувствовать себя более комфортно и преодолеть нервные привычки, такие как использование слов-паразитов или перестраховка в высказываниях. «Репетируйте четкие заявления и точные вопросы. Вы можете быть скромным и уверенным в себе одновременно», — заключает Крузвергара.



В профессиональной сфере важно иметь авторитет. Но если сложилась обратная ситуация, не нужно сразу менять работу, а стоит изменить свой подход. Уважение коллег, руководителей и подчиненных можно попробовать заслужить. Чтобы добиться этого, нужно сделать три простых шага.